هروب جماعي من سجن «أوليسوبنغو» في «بوركينا فاسو»

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أفادت مصادر محلية أن 25 سجينا نجحوا في الفرار من سجن اوليسبونغو في واجادوجو عاصمة بوركينافاسو .

وأضافت المصادر أن وزارتي الحماية المدنية والعدل شرعتا في ملاحقة الهاربين والتنسيق لإعادة السجناء الهاربين.

ومن جهتها، أوضحت وزارة الأمن والحماية المدنية في حكومة بوركينافاسو أن اثنين من حرس السجن أصيبا بجروح خلال عملية الهروب، بحسب ما ذكرته صحيفة “مالى اكتياليتى” الموريتانية.

الجدير بالذكر أن بوركينافاسو تعيش حالة من الانفلات الأمني الغير مسبوق منذ الإطاحة برئيسها ابليس كومباورى قبل عامين.