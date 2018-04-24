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هروب جماعي من سجن «أوليسوبنغو» في «بوركينا فاسو»

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http://almnatiq.net/?p=571236
المناطق_متابعات

أفادت مصادر محلية أن 25 سجينا نجحوا في الفرار من سجن اوليسبونغو في واجادوجو عاصمة بوركينافاسو .

وأضافت المصادر   أن وزارتي الحماية المدنية والعدل شرعتا في ملاحقة الهاربين والتنسيق لإعادة السجناء الهاربين.

ومن جهتها، أوضحت وزارة الأمن والحماية المدنية في حكومة بوركينافاسو أن اثنين من حرس السجن أصيبا بجروح خلال عملية الهروب، بحسب ما ذكرته صحيفة “مالى اكتياليتى” الموريتانية.

الجدير بالذكر أن بوركينافاسو تعيش حالة من الانفلات الأمني الغير مسبوق منذ الإطاحة برئيسها ابليس كومباورى قبل عامين.

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