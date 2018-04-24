احدث الأخبار

كشف حقيقة فيديو حَمْل معلم طالباً على ظهره!
أبرز المواد
 بعد وفاة زوجته.. جورج بوش يدخل المستشفى
أبرز المواد
 خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء كندا
أبرز المواد
 زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب جنوب شرقي تركيا
أبرز المواد
 خادم الحرمين والرئيس البرازيلي يستعرضان في اتصال هاتفي أوجه التعاون بين البلدين
أبرز المواد
 الأرصاد تصدر تنبيهين متقدمين للرياض: أمطار غزيرة وهنا موعد بدايتها ونهايتها
أبرز المواد
 موجة غبار قويه وسيول تجتاح محافظتي وادي الدواسر والسليل
أبرز المواد
 سمو نائب أمير الرياض يفتتح مبادرة إطعام الرياض 100 عام من الجوع إلى الهدر
أبرز المواد
 وفد من مجلس الأعمال السعودي البريطاني يزور بريطانيا للمشاركة في منتدى الأعمال الصغيرة والمتوسطة
أبرز المواد
 انخفاض أسعار العقارات 1.5% .. وتقرير إحصائي يكشف التفاصيل !
أبرز المواد
 تعرف على رسوم مدارس تعليم المرأة القيادة.. وستكون مختلفة عن الرجال
أبرز المواد
 شاهد: منزل شعبي لتخزين اللحوم وبيعها لمجمعات المدينة
أبرز المواد
بعد هلاك صالح الصماد.. الحوثي يستقبل تعزية رسمية من نظام قطر وإيران وأشخاص من تركيا وحزب الله

بعد هلاك صالح الصماد.. الحوثي يستقبل تعزية رسمية من نظام قطر وإيران وأشخاص من تركيا وحزب الله

أبرز المواد
طالبوا بتكريمه …شاهد معلم يحمل طالبا يوميا إلى فصله والسبب

طالبوا بتكريمه …شاهد معلم يحمل طالبا يوميا إلى فصله والسبب

فيديو المناطق
شاهد.. لحظة اسهداف التحالف لموكب الصماد.. واللقطات الأولى لموقع مصرعه

شاهد.. لحظة اسهداف التحالف لموكب الصماد.. واللقطات الأولى لموقع مصرعه

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يدشن مشروع القدية بعد غد الأربعاء

خادم الحرمين الشريفين يدشن مشروع القدية بعد غد الأربعاء

أبرز المواد

كشف حقيقة فيديو حَمْل معلم طالباً على ظهره!

كشف حقيقة فيديو حَمْل معلم طالباً على ظهره!
http://almnatiq.net/?p=571240
المناطق_صبيا

أوضح خالد بن مهدي، قائد مجمع الباحر التعليمي بصبيا، حقيقة مقطع الفيديو الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه معلم التربية البدنية بالمجمع وهو يحمل طالبًا على ظهره .
وقال بن مهدي: إن الطالب ليس معاقًا، لكنه مصاب في إحدى قدمَيه، وعند تنفيذ فرضية حريق وإخلاء الطلاب قام المعلم بحمل الطالب بعد تعثره في المشي.
وكان مغردون قالوا أن الطالب معاق، وأن المعلم دأب على حمله من وإلى فصله الدراسي منذ عام دراسي.

روابط ذات صلة

بعد وفاة زوجته.. جورج بوش يدخل المستشفى

بعد وفاة زوجته.. جورج بوش يدخل المستشفى
خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء كندا

خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء كندا
زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب جنوب شرقي تركيا

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب جنوب شرقي تركيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*