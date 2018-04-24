كشف حقيقة فيديو حَمْل معلم طالباً على ظهره!

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أوضح خالد بن مهدي، قائد مجمع الباحر التعليمي بصبيا، حقيقة مقطع الفيديو الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه معلم التربية البدنية بالمجمع وهو يحمل طالبًا على ظهره .

وقال بن مهدي: إن الطالب ليس معاقًا، لكنه مصاب في إحدى قدمَيه، وعند تنفيذ فرضية حريق وإخلاء الطلاب قام المعلم بحمل الطالب بعد تعثره في المشي.

وكان مغردون قالوا أن الطالب معاق، وأن المعلم دأب على حمله من وإلى فصله الدراسي منذ عام دراسي.