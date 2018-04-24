استمرار التوقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق

المناطق - الرياض

أوضحت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير لها اليوم أنه لاتزال التوقعات – بمشيئة الله – تشير إلى تأثر معظم مناطق المملكة بالحالة المطرية الربيعية، حيث يتوقع أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وتصحب بزخات من البرد، على مرتفعات مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والأجزاء الشرقية منها، تمتد لتشمل مناطق حائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، كذلك على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية.

ويُتوقع أن تسبق الحالة المطرية بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، وقد تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق يومي الأربعاء والخميس.

كما توقت هطول أمطار رعدية على الأجزاء الساحلية لمنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة من مساء يوم الأربعاء وحتى صباح يوم الخميس.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية، ومتابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الإجتماعي.