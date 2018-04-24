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نائب أمير نجران يلتقي مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة

نائب أمير نجران يلتقي مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=571289
المناطق - نجران

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة نجران في مكتب سموه بديوان الإمارة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري .

وأطلع سموه خلال اللقاء على الخطوات التي تقوم بها وزارة العمل في المنطقة لتفعيل برنامج التوطين، الذي يستهدف تحديد مسارات التوظيف المستقبلية للشباب السعودي .

وثمن سموه الجهود التي يقوم بها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة مؤكداً سموه أهمية مضاعفة الجهود واستمرار التعاون بين الفرع و كافة الجهات المعنية بالمنطقة للإستفادة من الكوادر الوطنية من الشباب والشابات مشدداً سموه عدم التهاون مع اي مخالف وتطبيق أقصى العقوبات بحقه.

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