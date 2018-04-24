نائب أمير نجران يتسلم تقرير أعمال فرع الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة مدير فرع الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالمنطقة الدكتور محمد بن علي بن زاهر يرافقه أعضاء مجلس إدارة فرع الجمعية .

وتسلم سموه خلال اللقاء تقريراً أشتمل أعمال ومنجزات فرع الجمعية منذ تأسيسها وحتى العام الجاري إضافة إلى الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجمعية للمنتسبين وكافة المتقاعدين بمنطقة نجران ومحافظاتها .

ونوه سموه خلال اللقاء بجهود منسوبي فرع الجمعية ومايقدمه من تسهيلات لخدمة المتقاعدين مؤكداً سموه أهمية تعاون كافة الجهات الحكومية والأهلية مع فرع الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالمنطقة .