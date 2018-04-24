احدث الأخبار

بلدية سيهات تضبط 86 كجم مواد غذائية غير صالحة في منزل تستخدمه عمالة
المنطقة الشرقية
 أمانة نجران تغلق 18 محلا تجاريا و20 مستودعا لمخالفتها للاشتراطات الصحية
منطقة نجران
 وفد من الشورى يزور جامعة نجران ويطلع على منجزاتها
منطقة نجران
 نائب أمير نجران يتسلم تقرير أعمال فرع الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالمنطقة
منطقة نجران
 نائب أمير نجران يلتقي مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة
منطقة نجران
 بلدية وسط الدمام : زيارة 120 منشأة ورفع 361 بسطة مخالفة وضبط 4 شقق سكنية مخالفة
المنطقة الشرقية
 صانع البشوت: البشت الحساوي بجودته يأبى الاندثار رغم ارتفاع سعره
المنطقة الشرقية
 جمعية السكري السعودية الخيرية تعقد اجتماعها السنوي في دورته الثالثة
منطقة الرياض
 “حرس الحدود” تفوز بجائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية
أبرز المواد
 طرح أرخص آيفون بعد شهرين
أبرز المواد
 خادم الحرمين ورئيسة وزراء النرويج يبحثان هاتفيا عددا من الموضوعات الاقتصادية
أبرز المواد
 باعتراف رسمي .. الخطوط القطرية تتجرع مرارة الخسائر “الكبرى”
أبرز المواد
بعد هلاك صالح الصماد.. الحوثي يستقبل تعزية رسمية من نظام قطر وإيران وأشخاص من تركيا وحزب الله

بعد هلاك صالح الصماد.. الحوثي يستقبل تعزية رسمية من نظام قطر وإيران وأشخاص من تركيا وحزب الله

أبرز المواد
طالبوا بتكريمه …شاهد معلم يحمل طالبا يوميا إلى فصله والسبب

طالبوا بتكريمه …شاهد معلم يحمل طالبا يوميا إلى فصله والسبب

فيديو المناطق
شاهد.. لحظة اسهداف التحالف لموكب الصماد.. واللقطات الأولى لموقع مصرعه

شاهد.. لحظة اسهداف التحالف لموكب الصماد.. واللقطات الأولى لموقع مصرعه

أبرز المواد
“الصندوق العقاري”: 140 ألف ريال “قرض حسن” للعسكريين.. ويكشف تفاصيل استقبال الطلبات وآليات السداد!

“الصندوق العقاري”: 140 ألف ريال “قرض حسن” للعسكريين.. ويكشف تفاصيل استقبال الطلبات وآليات السداد!

أبرز المواد

نائب أمير نجران يتسلم تقرير أعمال فرع الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالمنطقة

نائب أمير نجران يتسلم تقرير أعمال فرع الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=571290
المناطق - نجران

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة مدير فرع الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالمنطقة الدكتور محمد بن علي بن زاهر يرافقه أعضاء مجلس إدارة فرع الجمعية .

وتسلم سموه خلال اللقاء تقريراً أشتمل أعمال ومنجزات فرع الجمعية منذ تأسيسها وحتى العام الجاري إضافة إلى الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجمعية للمنتسبين وكافة المتقاعدين بمنطقة نجران ومحافظاتها .

ونوه سموه خلال اللقاء بجهود منسوبي فرع الجمعية ومايقدمه من تسهيلات لخدمة المتقاعدين مؤكداً سموه أهمية تعاون كافة الجهات الحكومية والأهلية مع فرع الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالمنطقة .

روابط ذات صلة

أمانة نجران تغلق 18 محلا تجاريا و20 مستودعا لمخالفتها للاشتراطات الصحية

أمانة نجران تغلق 18 محلا تجاريا و20 مستودعا لمخالفتها للاشتراطات الصحية
وفد من الشورى يزور جامعة نجران ويطلع على منجزاتها

وفد من الشورى يزور جامعة نجران ويطلع على منجزاتها
نائب أمير نجران يلتقي مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة

نائب أمير نجران يلتقي مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*