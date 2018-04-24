وفد من الشورى يزور جامعة نجران ويطلع على منجزاتها

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زار وفد من مجلس الشورى مكون من ١٢ عضوا اليوم ” الثلاثاء” جامعة نجران وذلك في أولى زياراتهم لمنطقة نجران.

وفور وصول الوفد تجولوا داخل كلية طب الأسنان، وكلية الهندسة، حيث اطلعوا ما تحتويه الكليتين من معامل وأجهزة تقنية حديثة ساهمت في توفير بيئة علمية ناجحة.

ورحب معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي في بداية كلمته بوفد أعضاء مجلس الشورى، مؤكدا أن زيارة الوفد اليوم للجامعة تؤكد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – يحفظه الله- لقطاع التعليم بشكل خاص وجميع قطاعات الدولة بوجه عام من خلال الوقوف على مشاريعها وما توصلت إليه من تطور يواكب رؤية المملكة 2030.

وبيّن الدكتور السبيعي أن الجامعة تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة مكنتها من الحصول على مراكز متقدمة بين الجامعات السعودية والعربية.

من جهته أوضح رئيس وفد أعضاء مجلس الشورى اللواء عبدالله بن غازي العلياني بأن هذه الزيارة تأتي حرصا من المجلس على الوقوف على هذا الصرح العلمي الكبير الذي تمكن وخلال فترة بسيطة من تحقيق انجازات مميزة.

وتم خلال اللقاء عرض فيلم تعريفي عن الجامعة يبرز مشاريعها العملاقة والمراكز المتقدمة التي حققتها الجامعة وما تحتويه من كليات وعمادات مساندة.

كما تم تقديم عرض مرئي من قبل وفد مجلس الشورى قدمه الدكتور عبدالله بن حمود الحربي ، عن تاريخ مجلس الشورى وما يقدمه من واجبات ومهام تخدم الدوله. وفي نهاية اللقاء تم تكريم أعضاء المجلس بدور تذكارية.