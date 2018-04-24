احدث الأخبار

بلدية سيهات تضبط 86 كجم مواد غذائية غير صالحة في منزل تستخدمه عمالة
المنطقة الشرقية
 أمانة نجران تغلق 18 محلا تجاريا و20 مستودعا لمخالفتها للاشتراطات الصحية
منطقة نجران
 وفد من الشورى يزور جامعة نجران ويطلع على منجزاتها
منطقة نجران
 نائب أمير نجران يتسلم تقرير أعمال فرع الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالمنطقة
منطقة نجران
 نائب أمير نجران يلتقي مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة
منطقة نجران
 بلدية وسط الدمام : زيارة 120 منشأة ورفع 361 بسطة مخالفة وضبط 4 شقق سكنية مخالفة
المنطقة الشرقية
 صانع البشوت: البشت الحساوي بجودته يأبى الاندثار رغم ارتفاع سعره
المنطقة الشرقية
 جمعية السكري السعودية الخيرية تعقد اجتماعها السنوي في دورته الثالثة
منطقة الرياض
 “حرس الحدود” تفوز بجائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية
أبرز المواد
 طرح أرخص آيفون بعد شهرين
أبرز المواد
 خادم الحرمين ورئيسة وزراء النرويج يبحثان هاتفيا عددا من الموضوعات الاقتصادية
أبرز المواد
 باعتراف رسمي .. الخطوط القطرية تتجرع مرارة الخسائر “الكبرى”
أبرز المواد
بعد هلاك صالح الصماد.. الحوثي يستقبل تعزية رسمية من نظام قطر وإيران وأشخاص من تركيا وحزب الله

بعد هلاك صالح الصماد.. الحوثي يستقبل تعزية رسمية من نظام قطر وإيران وأشخاص من تركيا وحزب الله

أبرز المواد
طالبوا بتكريمه …شاهد معلم يحمل طالبا يوميا إلى فصله والسبب

طالبوا بتكريمه …شاهد معلم يحمل طالبا يوميا إلى فصله والسبب

فيديو المناطق
شاهد.. لحظة اسهداف التحالف لموكب الصماد.. واللقطات الأولى لموقع مصرعه

شاهد.. لحظة اسهداف التحالف لموكب الصماد.. واللقطات الأولى لموقع مصرعه

أبرز المواد
“الصندوق العقاري”: 140 ألف ريال “قرض حسن” للعسكريين.. ويكشف تفاصيل استقبال الطلبات وآليات السداد!

“الصندوق العقاري”: 140 ألف ريال “قرض حسن” للعسكريين.. ويكشف تفاصيل استقبال الطلبات وآليات السداد!

أبرز المواد

وفد من الشورى يزور جامعة نجران ويطلع على منجزاتها

وفد من الشورى يزور جامعة نجران ويطلع على منجزاتها
http://almnatiq.net/?p=571291
المناطق - نجران

زار وفد من مجلس الشورى مكون من ١٢ عضوا اليوم ” الثلاثاء” جامعة نجران وذلك في أولى زياراتهم لمنطقة نجران.
وفور وصول الوفد تجولوا داخل كلية طب الأسنان، وكلية الهندسة، حيث اطلعوا ما تحتويه الكليتين من معامل وأجهزة تقنية حديثة ساهمت في توفير بيئة علمية ناجحة.
ورحب معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي في بداية كلمته بوفد أعضاء مجلس الشورى، مؤكدا أن زيارة الوفد اليوم للجامعة تؤكد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – يحفظه الله- لقطاع التعليم بشكل خاص وجميع قطاعات الدولة بوجه عام من خلال الوقوف على مشاريعها وما توصلت إليه من تطور يواكب رؤية المملكة 2030.
وبيّن الدكتور السبيعي أن الجامعة تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة مكنتها من الحصول على مراكز متقدمة بين الجامعات السعودية والعربية.
من جهته أوضح رئيس وفد أعضاء مجلس الشورى اللواء عبدالله بن غازي العلياني بأن هذه الزيارة تأتي حرصا من المجلس على الوقوف على هذا الصرح العلمي الكبير الذي تمكن وخلال فترة بسيطة من تحقيق انجازات مميزة.
وتم خلال اللقاء عرض فيلم تعريفي عن الجامعة يبرز مشاريعها العملاقة والمراكز المتقدمة التي حققتها الجامعة وما تحتويه من كليات وعمادات مساندة.
كما تم تقديم عرض مرئي من قبل وفد مجلس الشورى قدمه الدكتور عبدالله بن حمود الحربي ، عن تاريخ مجلس الشورى وما يقدمه من واجبات ومهام تخدم الدوله.  وفي نهاية اللقاء تم تكريم أعضاء المجلس بدور تذكارية.

روابط ذات صلة

أمانة نجران تغلق 18 محلا تجاريا و20 مستودعا لمخالفتها للاشتراطات الصحية

أمانة نجران تغلق 18 محلا تجاريا و20 مستودعا لمخالفتها للاشتراطات الصحية
نائب أمير نجران يتسلم تقرير أعمال فرع الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالمنطقة

نائب أمير نجران يتسلم تقرير أعمال فرع الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالمنطقة
نائب أمير نجران يلتقي مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة

نائب أمير نجران يلتقي مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*