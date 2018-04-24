أمانة نجران تغلق 18 محلا تجاريا و20 مستودعا لمخالفتها للاشتراطات الصحية

المناطق - نجران

أغلقت أمانة منطقة نجران 18 محلا تجاريا و 20 مستودعا وذلك لمخالفتها للاشتراطات الصحية المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية ؛ جاء ذلك خلال جولاتها الرقابية على المحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.

وأكد المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل، أهمية الجولات الرقابية؛ مبيناً أن الأمانة ماضية في تطبيق أشد العقوبات بحق المخالفين؛ حفاظاً على صحة المستهلكين، ورفعاً لمستوى الوعي البيئي والصحي؛ داعياً الجميع إلى التواصل المباشر والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات صحية تمسّ المستهلك في مجال صحة وسلامة الأغذية؛ من خلال رقم طوارئ الأمانة “940”، والذي يعمل على مدار الساعة لاستقبال جميع الملاحظات.

وقال مدير الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع: إنه تم الإغلاق الفوري للمحال والمستودعات المخالفة للإشتراطات الصحية وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية وذلك بسبب ضبط عدد من المخالفات الصحية المتمثلة في عدم وجود تراخيص نظامية وسوء التخزين بالإضافة إلى سوء حفظ المواد الأولية وتدني مستوى النظافة .