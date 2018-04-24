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بلدية سيهات تضبط 86 كجم مواد غذائية غير صالحة في منزل تستخدمه عمالة

بلدية سيهات تضبط 86 كجم مواد غذائية غير صالحة في منزل تستخدمه عمالة
http://almnatiq.net/?p=571293
القطيف - المناطق

تمكنت بلدية محافظة القطيف ممثلة في بلدية سيهات من ضبط منزل شعبي تستخدمه عمالة لتجهيز الأطعمة للبوفيهات، وتتلف 86 كيلوغرام من المواد الفاسدة.

وقالت أنها تسعى في المقام الأول الحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة لاشتراطات البلدية ودعا إلى تعاون المواطنين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر أرقام البلاغات أو مواقع التواصل الالكترونية الرسمية.

وأوضحت بلدية سيهات بأنها تقوم بتطبيق الأنظمة والتعليمات التي تنص على منع هذا التصرفات المخالفة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على كل من يحاول الإضرار بصحة المواطنين والمقيمين, مهيبة بأهالي المحافظة لأخذ الحيطة وعدم شراء أغذية لا يعرف مصدرها.

وأبانت بأن ما تم مصادرته عبارة عن (20كجم) لحوم مجهولة المصدر، و (13 كجم) دواجن مجهولة المصدر، و(53 كجم) بطاطس لسوء التخزين، كما تم مصادرة كمية من الأواني الأدوات تستخدم في التحضير لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وذلك قبل أن يتم توزيعها على البوفيهات.

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