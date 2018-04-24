بلدية وسط الدمام : زيارة 120 منشأة ورفع 361 بسطة مخالفة وضبط 4 شقق سكنية مخالفة

الدمام - المناطق

كشفت بلدية وسط الدمام عن تنفيذها حملة ميدانية شاملة، مؤخرا، تضمنت زيارة أكثر من 120 منشأة تجارية وغذائية، بهدف التأكد من الصحة العامة والتزام المنشآت باشتراطات السلامة.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري، أن الحملة تأتي ضمن خطة البلدية السنوية لزيارة المنشآت الصحية والتأكد من التزام العاملين بأنظمة السلامة الصحية وكذلك توافر جميع الاشتراطات الصحية، وأيضا تهدف الحملة إلى رفع المستوى الصحي، مشيرا إلى أن نتائج الحملة أسفرت عن إغلاق 12 مطعم، و رفع 361 بسطة متنوعة فواكه وخضروات وأدوات، إضافة إلى اتلاف 62 كلجم مواد غذائية متنوعة و64 كلجم مواد محظورة مثل التنباك وغيرها.

وكشف عن ضبط 4 شقق سكنية تستخدم كمعامل ومستودعات للمطاعم، مؤكدا على أنه تم تطبيق اللوائح والإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، والتي تتضمن تطبيق عقوبات وغرامات مالية.

ولفت إلى أن الحملة تأتي بالشراكة مع الجهات المختصة ضمن حملة (وطن بلا مخالف)، والتي يتم من خلالها رصد العمالة المخالفة وتسليمها للجهات المختصة.

وشدد على أن الحملات مستمرة بهدف التأكد من التزام جميع المنشآت الصحية باشتراطات السلامة، إضافة إلى رفع المستوي الصحي، وكذلك المحافظة على الصحة العامة والتي تعتبر خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، داعيا في الوقت نفسه الجميع الى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات صحية وذلك عبر قنوات الأمانة أو عبر مركز 940.