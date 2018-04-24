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صحة الرياض تنفذ ورشة عمل عن الدليل الوطني لمكافحة الربو

صحة الرياض تنفذ ورشة عمل عن الدليل الوطني لمكافحة الربو
http://almnatiq.net/?p=571386
الرياض - وليد الحمود
نفذت إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بالصحة العامة ممثلة ببرنامج مكافحة الربو بقاعة المحاضرات بعتيقة ورشة عمل تدريب الكوادر الطبية  على الدليل الوطني لمكافحة الربو معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حيث تم التطرق للمحة تعريفية عن البرنامج الوطني لمكافحة الربو والتقييم المبدئي لمريض الربو ومستوى التحكم بالمرض والخطوات المنهجية للتحكم بالربو ومعالجة النوبات الحادة وكيفية استخدام الأدوية والأجهزة الخاصة بالربو (inhalers, spacer,  peak flow meter) والورشة تستهدف فئة الأطباء والتمريض العاملين بمراكز الرعاية الصحية الاولية بهدف تحسين مستوى الرعاية المقدمة لمرضى الربو وقد كان عدد الحضور (39) مشارك.

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