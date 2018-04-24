توقيع اتفاقية بين الهلال الأحمر السعودي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

عرعر - خالد الضبيبي

وقع معالي رئيس هيئة الهلال الاحمر السعودي الدكتور/ محمد بن عبدالله القاسم صباح يوم الثلاثاء الموافق 8/8/1439ه اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحضور المنسق المقيم بالإنابة السيد / فراس غرايبة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والاستشارات وتوفير الكفاءات الفنية والمتخصصة بالاضافة إلى تقديم الدورات التدريبية في المجال المالي والإداري والتقني، وتوفير الأدوات والمستلزمات التدريبية لتقديم الخدمات المساندة والدعم اللوجستي.

وأكد القاسم أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إحدى مبادرات التحول الوطني والتي تهدف إلى بناء الخطة الاستراتيجية للهيئة والخدمات الطبية والإسعافية وإعداد الخطط التشغيلية والتي تضمن تحسين مدة الاستجابة ووضع معايير التنفيذ وآلية تطبيقها مع تحسين القدرة لإدارة المشاريع بالإضافة لرفع مستوى الجودة والتميز في ذلك.

من جهته أوضح منسق البرنامج السيد/ غرايبة أهمية هذه الاتفاقية والشراكة مع القطاعات الحكومية، والعمل على توفير الخبراء والاستشاريين، وتوفير الدعم والاسناد الكامل لضمان إنجاز الأعمال، وبدورنا نرحب بهذا التعاون للمساهمة في دعم أهداف ومسيرة عمل الهيئة.