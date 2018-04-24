احدث الأخبار

توقيع اتفاقية بين الهلال الأحمر السعودي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
منطقة الحدود الشمالية
 امير تبوك يوجه بالاستفادة من الاسر المنتجة في مشروعات افطار الصائمين خلال شهر رمضان المبارك
منطقة تبوك
 صحة الرياض تنفذ ورشة عمل عن الدليل الوطني لمكافحة الربو
منطقة الرياض
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8315.42 نقطة
أبرز المواد
 المياه الوطنية: 4 مشاريع بيئية بتكلفة تزيد عن 346 مليون ريال تكتمل في الربع الثاني 2018م
أبرز المواد
 أمين منطقة المدينة المنورة يدشن أعمال أول بلدية نسائية في المملكة
منطقة المدينة المنورة
 وكيل إمارة منطقة الباحة يرعى ختام مناشط مدارس المندق
منطقة الباحة
 مجلس الوزراء يرفع الشكر والعرفان لـ خادم الحرمين الشريفين على رعايته واهتمامه ودعمه للموهوبين والمخترعين من أبناء الوطن.
أبرز المواد
 أمير عسير يفتتح مدينة الأمير فيصل بن خالد للتربية الخاصة
منطقة عسير
 أمير الشمالية يشدد على أهمية المبادرات النوعية في تطوير وتجويد الخدمات الصحية في المنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 أمير عسير يودع العميد الألمعي ويستقبل العميد الكاسي
منطقة عسير
 محافظ النعيرية يرعى فعاليات حملة البلدية لمعالجة التشوهات البصرية تحت شعار “كذا_أحلى”
المنطقة الشرقية
بعد هلاك صالح الصماد.. الحوثي يستقبل تعزية رسمية من نظام قطر وإيران وأشخاص من تركيا وحزب الله

بعد هلاك صالح الصماد.. الحوثي يستقبل تعزية رسمية من نظام قطر وإيران وأشخاص من تركيا وحزب الله

أبرز المواد
“الصندوق العقاري”: 140 ألف ريال “قرض حسن” للعسكريين.. ويكشف تفاصيل استقبال الطلبات وآليات السداد!

“الصندوق العقاري”: 140 ألف ريال “قرض حسن” للعسكريين.. ويكشف تفاصيل استقبال الطلبات وآليات السداد!

أبرز المواد
طالبوا بتكريمه …شاهد معلم يحمل طالبا يوميا إلى فصله والسبب

طالبوا بتكريمه …شاهد معلم يحمل طالبا يوميا إلى فصله والسبب

فيديو المناطق
الأرصاد تصدر تنبيهين متقدمين للرياض: أمطار غزيرة وهنا موعد بدايتها ونهايتها

الأرصاد تصدر تنبيهين متقدمين للرياض: أمطار غزيرة وهنا موعد بدايتها ونهايتها

أبرز المواد

توقيع اتفاقية بين الهلال الأحمر السعودي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

توقيع اتفاقية بين الهلال الأحمر السعودي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
http://almnatiq.net/?p=571392
عرعر - خالد الضبيبي
وقع معالي رئيس هيئة الهلال الاحمر السعودي الدكتور/ محمد بن عبدالله القاسم صباح يوم الثلاثاء الموافق 8/8/1439ه اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحضور المنسق المقيم بالإنابة السيد / فراس غرايبة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والاستشارات وتوفير الكفاءات الفنية والمتخصصة بالاضافة إلى تقديم الدورات التدريبية في المجال المالي والإداري والتقني، وتوفير الأدوات والمستلزمات التدريبية لتقديم الخدمات المساندة والدعم اللوجستي.
وأكد القاسم أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إحدى مبادرات التحول الوطني والتي تهدف إلى بناء الخطة الاستراتيجية للهيئة والخدمات الطبية والإسعافية وإعداد الخطط التشغيلية والتي تضمن تحسين مدة الاستجابة ووضع معايير التنفيذ وآلية تطبيقها مع تحسين القدرة لإدارة المشاريع بالإضافة لرفع مستوى الجودة والتميز في ذلك.
من جهته أوضح منسق البرنامج السيد/ غرايبة أهمية هذه الاتفاقية والشراكة مع القطاعات الحكومية، والعمل على توفير الخبراء والاستشاريين، وتوفير الدعم والاسناد الكامل لضمان إنجاز الأعمال، وبدورنا نرحب بهذا التعاون للمساهمة في دعم أهداف ومسيرة عمل الهيئة.

روابط ذات صلة

أمير الشمالية يشدد على أهمية المبادرات النوعية في تطوير وتجويد الخدمات الصحية في المنطقة

أمير الشمالية يشدد على أهمية المبادرات النوعية في تطوير وتجويد الخدمات الصحية في المنطقة
أمير منطقة الحدود الشمالية يدشن ملتقى الأمن الفكري (اعتدال)

أمير منطقة الحدود الشمالية يدشن ملتقى الأمن الفكري (اعتدال)
فريق التطوع في الهلال الأحمر بطريف ينفذ برنامج “معكم”زيارة المرضى والمصابين

فريق التطوع في الهلال الأحمر بطريف ينفذ برنامج “معكم”زيارة المرضى والمصابين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*