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سجينة في جدة تحفظ القرآن في 18 شهراً !

سجينة في جدة تحفظ القرآن في 18 شهراً !
http://almnatiq.net/?p=571395
المناطق - جدة
أتمت إحدى نزيلات إصلاحية جدة والتي تبلغ من العمر- 35 عاما – حفظ كتاب الله كاملاً وذلك خلال عام ونصف منذ انضمامها  لحلقات دار التوبة التابعة لجمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة. ودعمت معلمات خيركم النزيلة نفسياً ومعنوياً كي تتخطى الصعوبات وتبدأ في حفظ القرآن وذللن لها العقبات مما ساهم في ختمها للقرآن الكريم كاملاً في تلك الفترة الوجيزة. من جانبه هنأ رئيس مجلس إدارة خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي النزيلة بحفظ كتاب الله سائلاً لها الثبات وأن يكون كتاب الله نقطة تحول في حياتها لتكون لبنة صالحة لمجتمعها، فيما بيّن أن خيركم تعد أول جمعية أطلقت حلقات في سجون المملكة وقد تخرج منها العشرات من الحفاظ من كلا الجنسين.
وأوضح المهندس حنفي أن عدد المستفيدات من حلقات دار التوبة بإصلاحية جدة 113 نزيلة خلال هذا العام.

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