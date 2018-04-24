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الكلية الجامعية بمحافظة ضباء تحتفي بتخريج الدفعة الثانية من طلابها

الكلية الجامعية بمحافظة ضباء تحتفي بتخريج الدفعة الثانية من طلابها
http://almnatiq.net/?p=571398
المناطق - تبوك
احتفت الكلية الجامعية في محافظة ضباء مساء أمس, بتخريج الدفعة الثانية من طلابها, بحضور معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي, ووكيل المحافظة محمود الحربي، ووكيل الجامعة للفروع الدكتور عبدالقادر الحميري, وعميد الكلية الجامعية بضباء الدكتور محمد الفايدي, وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة، وأولياء أمور الطلاب والأهالي.
وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، تلا ذلك مسيرة الخريجين من أقسام علوم الحاسب، وقسم اللغات والترجمة، وقسم التسويق, ألقى الطالب محمد عبدالباسط محمود كلمة الخريجين , أوضح فيها أنهم طوال السنوات الماضية كانوا يكافحون بين أروقة الكلية للبحث عن العلم والتعلم، وينهلون من معارفها ويستفيدون من خبرات أعضاء هيئة التدريس كلٌ في مجال تخصصه, بعدها قدم أوبريت ” فرحة خريج ” قدمه مجموعة من طلاب الكلية.
عقب ذلك ألقى عميد الكلية الجامعية بضباء, كلمة أوضح فيها أن الكلية تحتفل هذا العام بتخريج الدفعة الثانية وتزف للوطن الغالي 71 خريجاً في ثلاثة تخصصات علمية, مشيداً بما حققه الخريجين من إنجازات طوال تلك السنوات الدراسة بالكلية، وتحويل حلمهم إلى حقيقة بالجد والاجتهاد، عادا هذا الإنجاز مصدر فخر لعائلات الخريجين الذين عملوا بإخلاص لتقديم الدعم لهم خلال مسيرتهم في طريق العلم الذي لا نهاية له .
بعد ذلك قدم عرض مرئي عن مسيرة الكلية ونشأتها وأقسامها, بعدها ألقى معالي مدير جامعة تبوك كلمة أفاد فيها, أن الجامعة تحتفي اليوم بتخرج أبنائها من الكلية الجامعية بضباء الذي يعد امتداد لاحتفالات الجامعة بتخرج أبنائها وبناتها، مشيرا إلى أن أمام الخريجين الكثير من الفرص لإكمال دراساتهم العليا، وفرص متاحة للعمل في ظل المشروعات العملاقة التي تشهدها المملكة عموماً ومنطقة تبوك خصوصاً لما تحتضنه من مشروعين هما مشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم والعديد من المشروعات الأخرى، سائلا الله عز وجل أن يوفق الخريجين لما فيه خدمة دينهم ووطنهم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ،
وفي ختام الحفل, تم تكريم الطلبة المتفوقين والجهات الداعمة للكلية، والتقطت الصور التذكارية للخريجين .

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