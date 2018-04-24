الأمير عبدالله بن بندر ينقل اجتماعه من القاعة إلى الميدان لمطابقة ماعرض عليه من الخرائط والتصاميم على أرض الواقع

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حول نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر الاجتماع الخاص بمشروع تطوير نقاط الفرز بمداخل العاصمة المقدسه من مكتبه بمكة إلى الميدان.وتخلل الاجتماع الذي كانت محطته الأولى المكتب اطلاع سموه على مخططات المشروع التي قدمتها شركة عمرانيون والتي أبدى سموه عدة ملاحظات على الخرائط والتصاميم، فوجه بالانتقال مباشرة من القاعة إلى الموقع ومطابقة المخططات ميدانيا بحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة.

واستمع الأمير عبدالله بن بندر خلال زيارته الميدانية لنقطة الفرز التي ستشهد التطوير والواقعة على طريق جدة – مكة السريع إلى شرح عن مكونات المشروع الهادف لتسهيل حركة نقل الحجاج من وإلى مكة المكرمة وتقليص وقت انتظار الحافلات كذلك تحسين الصورة البصرية لنقاط الفرز ، إذا يحوي المشروع مسارات للحافلات، و مقار للجهات الحكومية ذات العلاقة ومراكز استقبال وأخرى للتوديع ، إضافة لنقاط فرز ومبان سكنية وحجز سيارات ، ومساجد ومرافق خدمية متنوعة.

وستشمل مشاريع التطوير ايضا مراكز فرز الشميسي والنوارية حيث تم الانتهاء من وضع التصاميم الخاصة بها.

يشار إلى أن الأمير عبدالله بن بندر تفقد قبل موسم حج العام الماضي مراكز فرز الحجاج ووجه بتطويرها بما يضمن سهولة الحركة وتسهيل الإجراءات مع مراعاة أن تكون هذه المراكز واجهة حضارية لمكة المكرمة.