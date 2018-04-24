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“غنائم يتيم”.. وثيقة التخرج و”بشت” الأمير وكلمات الأب الحانية .. هذه تفاصيل أمسية جامعة القصيم

“غنائم يتيم”.. وثيقة التخرج و”بشت” الأمير وكلمات الأب الحانية .. هذه تفاصيل أمسية جامعة القصيم
http://almnatiq.net/?p=571406
المناطق - بريدة
اكتظت مدرجات جامعة القصيم بالآباء محتفلين بحصاد السنوات “العليا” بحضور أمير المنطقة و”فيصلها” ، ووقف “حسن عبدالرزاق” طالب الطب البيطري حائراً ودموع الحزن تزاحم لحظات الفرح ؛ فليس معه في الحفل أب يلوح له بيديه من بعيد ولا في المنزل أم تنتظر عودته ليحتفلا سوياً.
ولأن “الإنسانية” تسري في جوارحه ، وجزءاً من يومياته ، فقد أبى الأمير فيصل بن مشعل أن يغادر الحفل إلا بلفته حانية ألهبت أكف الحضور وأسعدت “يتيم الجامعة” ونشرت ثقافة روح الأخوة في أوساط الطلاب ؛ عندما استقبل الأمير ،الطالب ، وقلده “مشلح” التخرج ، موجهاً له كلمات حانية لاينطق بها إلا لسان ذلك الأب المشفق على فلذة كبدة ، وعانقه طويلاً ، قائلاً : أنت إبناً باراً بوطنك.. وأكبر أب لك وأحن هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وأيضاً ولي العهد بمثابة أبيك .. وأنا اعتبرني من الآن الأب القريب منك”.
ولقيت هذه البادرة ثناء وتصفيق الحضور ، وملأت قلب اليتيم عزة ورفعة ، وبثت في روحه الأمل ، وبدأ أمام جمهور الحفل وزملاءه بخطى واثقة مغتنماً الوثيقة و”البشت” و”الأبوة الفاخرة” بعد أن كان مكسور الخاطر بلا عضيد.

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