“غنائم يتيم”.. وثيقة التخرج و”بشت” الأمير وكلمات الأب الحانية .. هذه تفاصيل أمسية جامعة القصيم

المناطق - بريدة

اكتظت مدرجات جامعة القصيم بالآباء محتفلين بحصاد السنوات “العليا” بحضور أمير المنطقة و”فيصلها” ، ووقف “حسن عبدالرزاق” طالب الطب البيطري حائراً ودموع الحزن تزاحم لحظات الفرح ؛ فليس معه في الحفل أب يلوح له بيديه من بعيد ولا في المنزل أم تنتظر عودته ليحتفلا سوياً.

ولأن “الإنسانية” تسري في جوارحه ، وجزءاً من يومياته ، فقد أبى الأمير فيصل بن مشعل أن يغادر الحفل إلا بلفته حانية ألهبت أكف الحضور وأسعدت “يتيم الجامعة” ونشرت ثقافة روح الأخوة في أوساط الطلاب ؛ عندما استقبل الأمير ،الطالب ، وقلده “مشلح” التخرج ، موجهاً له كلمات حانية لاينطق بها إلا لسان ذلك الأب المشفق على فلذة كبدة ، وعانقه طويلاً ، قائلاً : أنت إبناً باراً بوطنك.. وأكبر أب لك وأحن هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وأيضاً ولي العهد بمثابة أبيك .. وأنا اعتبرني من الآن الأب القريب منك”.