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آل شويل : يكرم المتقاعدين بمستشفى الصحة النفسية بأبها

آل شويل : يكرم المتقاعدين بمستشفى الصحة النفسية بأبها
http://almnatiq.net/?p=571489
المناطق - أبها

شهد مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بصحة عسير الدكتور يحيى بن محمد آل شويل مساء أمس بأبها الاحتفال السنوي الذي نظمه مستشفى الصحة النفسية لتكريم المتقاعدين والمنقولين والمنتهية عقودهم والموظفين الجدد ، وذلك بحضور نائب  مساعد الخدمات العلاجية ومدير إدارة المستشفيات بصحة المنطقة الدكتور راشد الصميلي .

أوضح ذلك نائب المتحدث الرسمي بصحة منطقة عسير سعيد بن مداوي الاحمري وقال أن الحفل بدء بآيات عطرة من القران الكريم ، فكلمة المشرف العام على المستشفى الاستاذ منصور بن على مزهر رحب فيها براعي الحفل ومرافقه وبنائب مستشفى الصحة النفسية ، وقدم من خلالها الشكر والعرفان إلي كافة الزملاء المتقاعدين على جهودهم وتفانيهم طيلة عملهم بالقطاع الصحي راجياً لهم حياة سعيدة خارج بيئة العمل ويسأل الله التوفيق للموظفين الجدد في مهام أعمالهم الجديدة .

ثم كلمة المتقاعدين ألقاها بالنيابة عنهم مدير شئون الموظفين سابقاً بالمستشفى الاستاذ / عبد الله يحيى عسيري رافعاً باسمة وكافة زملائه المتقاعدين شكرهم وتقديرهم لإدارة المستشفى ولصحة المنطقة على هذه الرعاية الكريمة ممتناً لتوجيهاتهم السديدة طيلة عملهم بالمستشفى راجيا من الكل الصفح والتجاوز عن أي خطاء أو قصور أثناء عملهم بالمستشفى وأضاف هذا اليوم نترجل عن العمل بعد مشوار طويل ونخلفه لأجيال وكوادر شابة جديدة نوصيها بالصبر والتحمل والمثابرة رجياً لهم التوفيق والسداد في مهام أعمالهم الجديدة  .

وفي نهاية الحفل تم تكريم المتقاعدين والمنقولين من المستشفى ثم قدم المشرف على المستشفى درع تذكارية لراعي الحفل ولمدير إدارة التواصل والعلاقات العامة والمتحدث الرسمي بصحة المنطقة .

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