تفعيل حملة”واعي” بين جامعة المجمعة وفرع التجارة والاستثمار بمول المجمعة

المجمعة - فلاج الشعيفاني

ضمن الشراكة المجتمعية بين جامعة المجمعة وفرع وزارة التجارة والاستثمار بالمحافظة ، افتتح وكيل جامعة المجمعة للشئون التعليمية الدكتور احمد الرميح وبحضور المشرف على برامج التنمية المحلية بمرصد المسؤولية الاجتماعية بالجامعة الدكتور مساعد الحربي ومدير فرع التجارة والاستثمار الاستاذ /سطام بن فهد الحربي معرض وحملة المستهلك الواعي “واعي” المقام في مول المجمعة

وقام الدكتور الرميح بقص شريط الافتتاح ومن ثم جولة للضيوف على جوانب المعرض المختلفة ومايحتويه من صور ونماذج لأدوات استهلاكية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس ومواد تجميلية مجهولة المصدر كجزء من اطلاع المستهلك على بعض الادوات وخطورة المقلد والغش على المستخدمين

الجدير بالذكر ان حملة المستهلك “واعي” هي مبادرة من وحدة برامج التنمية المحلية بمرصد المسؤولية الاجتماعية بجامعة المجمعة بالشراكة مع فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمجمعة ، وتهدف الى رفع الوعي الاستهلاكي وتثقيف المستهلك بأفضل السبل لمعرفة حقوقة وحمايته من الاستغلال والغش وتغيير الانماط الاستهلاكية السائدة في المجتمع حفاظا على مقدرات الوطن ومكتسباتة.

وقد تحدث وكيل جامعة المجمعة الدكتور احمد الرميح لصحيفة “المناطق” قائلا: اتقدم أولا بالشكر لمقام وزارة التجارة على هذا الجهد الطيب وهي شراكة بين جامعة المجمعة وفرع وزارة التجارة والاستثمار بالمجمعة ، و نسعى إلى استمرارها في شراكات أخرى ، واطلعنا على كثير من رفع الوعي لدى المواطنين في مايتعلق بحماية المستهلك وغيرها ، ونماذج من السلع التي يكون فيها غش وجهود وزارة التجارة فيها واضحة ودعا الرميح وزارة التجارة إلى أن تكون المشاركة القادمة في بهو الجامعة وتكون بنفس مانراه اليوم ليعرض للطلاب والطالبات لرفع الوعي للطلاب والمجتمع

وتحدث أيضا المشرف على برامج التنمية المحلية بمرصد المسؤولية الاجتماعية بجامعة المجمعة الدكتور مساعد الحربي قائلا/ نحن في غاية السعادة على هذا التعاون المبارك بين جامعة المجمعة ووزارة التجارة ممثلا بفرع وزارة التجارة بمحافظة المجمعة ويأتي هذا المعرض تنفيذا لاتفاقية التفاهم والتعاون بين الجامعة وفرع التجارة والاستثمار وهي جزء من حملة المستهلك الواعي التي تنفذها وزارة التجارة واقيمت بعدة انشطة أخرى تهدف جميعها إلى رفع الوعي الاستهلاكي للمواطنين وهذا التغيير في الانماط الاستهلاكية مهم جدا لتحقيق رؤية المملكة 2030 ومواكبة التغيرات الاقتصادية ، مشيرا إلى أنها باكورة تعاونات قادمة تصب في مصلحة الوطن والمواطن .