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وكيل إمارة الباحة يرعى حفل ختام الأنشطة الطلابية لمدارس محافظة المندق

وكيل إمارة الباحة يرعى حفل ختام الأنشطة الطلابية لمدارس محافظة المندق
http://almnatiq.net/?p=571514
المناطق - الباحة
رعى وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق, اليوم حفل ختام الأنشطة الطلابية لمدارس محافظة المندق,
بمقر ابتدائية بلخزمر وشاهد وكيل إمارة الباحة والحضور عرضاً رياضياً قدمه عدد من طلاب مدارس المحافظة، بالإضافة إلى معرض الأنشطة الطلابية والأعمال الفنية والحرف اليدوية بالمدرسة, مستمعاً لشرح واف عن محتوياته من المدير العام للتعليم.
بعد ذلك, بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بالقرآن الكريم, ثم ألقى المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة سعيد مخايش كلمته بهذه المناسبة, ثمن خلالها لوكيل الإمارة لمساته الحانية واحتفاظه بالوفاء لمعلميه الذين أشرفوا على تعليمه إبان دراسته في المنطقة في تلك الفترة, وزيارته لهم في منازلهم والاطمئنان عليهم, وتقديم الشكر لهم.
كما قدم مخايش رسالات الوفاء التربوية تجاه المعلمين, ودورهم في تنشئة لبنات المجتمع ورعايتهم للناجحين من أبناء الوطن, مقدماً خالص الشكر والعرفان لوكيل الإمارة على دعمه لأبنائه طلاب المحافظة بمشاركتهم احتفالهم مما كان له الأثر الكبير في نفوسهم.
عقب ذلك, نظم حفل ثقافي تنوعت فقراته بين المسرحيات والإلقاء واللوحات الشعبية والقائد الوطنية.
وقال وكيل إمارة الباحة الدكتور عقاب اللويحق في كلمة بدأها بأهمية العلم وأهله باعتباره الركيزة الرئيسة في مسيرة الشعوب، وفرس الرهان في رقي الأمم، ووقود التقدم والتطور والاعتماد على النفس، الذي من خلاله تبني الأمم كياناتها السياسية والاقتصادية والصحية والاجتماعية وتحافظ عليها، وتحرص على تنميتها وتطويرها، مبرزا دور المعلمين في تأسيس القوة والإعداد السليم في فهم الواقع والتعامل معه في ضوء معطيات العصر ومتطلبات المرحلة ، منوها بجميل عطائهم في هذا المرفق الحيوي وسعيهم لبناء أساس صلب ترتكز عليها الأوطان في صنع مقومات النجاح ، مضيفا بأن التميز والإبداع سمة غالية تحظى باهتمام القيادة الرشيدة ” أيدها الله.
وفي ختام الحفل قدم مجموعة من طلاب المدارس لوحة شعبية بهذه المناسبة .
حضر الحفل محافظ المندق صالح القلطي ومدير عام تعليم الباحة سعيد مخايش

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