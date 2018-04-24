جمعية البر الخيرية بالعارضة تصرف سلال غذائية بقيمة 318 الف ريال وبطاقة كفالة ممغنطة لمنسوبيها

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صرح مدير جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة الاستاذ طالع الجابري بأن الجمعية صرفت سلال غذائية لـعدد(549) اسرة بتكلفة وقدرها (318,563) ريال وذلك لمشروع كفالة الأسر الشهرية “السلة الغذائية” لشهر رجب من عام 1439هـ.

وحيث أنه قد تم صرف مبلغ وقدره (340634) ريال لشهر جمادى الأولى . وصرف مبلغ و(299272) ريال لشهري جمادى الثانية على التوالي لنفس المشروع. ليبلغ اجمالي ما تم انفاقه على الايتام والأسر عديمة الدخل لثلاثة اشهر الماضية ( 958569 ) تسعمائة وثمانية وخمسون الف وخمسمائة وتسعة وستون ريالا .

ويأتي هذا المشروع ضمن عدة مشاريع تقدمها الجمعية لمستفيديها داخل محافظة العارضة, والذي يستهدف الأسر اليتيمة والفقيرة معدمة الدخل والعاجزين طبياً والأرامل والمطلقات.

واضاف بأنه يتم يصرف للأسرة بطاقة ممغنطة مشحونة بمبلغ الكفالة الشهرية لتقوم الأسرة بصرفها عن طريق مستودع سنابل العارضة لبيع المواد الغذائية, لتتمكن الأسرة من شراء ما تحتاجه من مواد غذائية واحتياجات أساسية حسب حاجتها.

وتقدم الجمعية الشكر لكافة الداعمين للمشروع من مؤسسات وأفراد وما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين لهذه الشريحة الغالية . سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.