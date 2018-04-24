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ترامب متوعدا إيران: ستواجهون مشكلات أكبر عن أي وقت مضى

ترامب متوعدا إيران: ستواجهون مشكلات أكبر عن أي وقت مضى
http://almnatiq.net/?p=571525
المناطق - وكالات
حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، من أن إيران ستواجه مشكلات أكبر إذا استأنفت برنامجها النووي، واصفا الاتفاق النووي مع طهران بأنه “كارثي”.

وقال ترامب، معلقا على إيران، في مستهل لقاء مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بالبيت الأبيض، “سيواجهون مشكلات أكبر عن أي وقت مضى”.

ويأتي هذا التحذير بعدما قال علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، اليوم، إن طهران قد تنسحب من معاهدة تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية في حال ألغى الرئيس الأمريكي الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع قوى عالمية في 2015.

وأوضح شمخاني، خلال مؤتمر صحفي، أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على استعداد “لتحركات مفاجئة” إذا أُلغي الاتفاق النووي. وقال ردا على سؤال عن إمكانية انسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي “هذا خيار من بين ثلاثة خيارات نبحثها”.

كما حذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أيضا ترامب، الثلاثاء، من مغبة الانسحاب من الاتفاق، وقال إنه سيواجه “عواقب وخيمة” إذا فعل ذلك.

وسبق لترامب أن قال إنه سيعاود فرض عقوبات اقتصادية على إيران ما لم يصلح الحلفاء الأوروبيون ما وصفه بالعيوب “المروعة” في الاتفاق بحلول 12 مايو.

هذا وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الاثنين، إنه اتفق مع نظيره الصيني بأن على بلديهما محاولة منع أي مسعى أميركي لإلغاء العمل بالاتفاق النووي.

والهدف من معاهدة حظر الانتشار النووي التي دخلت حيز التنفيذ عام 1970 هو وقف انتشار قدرات إنتاج الأسلحة النووية وضمان حق كل الأعضاء في تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية.

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