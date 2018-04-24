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ثلاثي سعودي يبحثون عن التأهل للأدوار المتقدمة في عالمية السهام غدا

ثلاثي سعودي يبحثون عن التأهل للأدوار المتقدمة في عالمية السهام غدا
http://almnatiq.net/?p=571538
المناطق - واس

يبدأ غدا الأربعاء لاعبو المنتخب السعودي للسهـام ” عبدالإله بن علي ، ومنصور علوي , وفارس العتيبي مشاركتهم في الأدوار التمهيدية لبطولة كأس العالم “المرحلة الأولى” ضمن منافسات “القوس الأولمبي” في البطولة التي تحتضنها مدينة شانغهاي الصينية بمشاركة 195 رامياً يمثلون 45 دولة التي انطلقت رسمياً اليوم .
من جهة أخرى اختتم الرامي السعودي عبدالعزيز الروضان مشاركته في بطولة كأس العالم في منافسات “القوس البكرة” بعدما تخطى الدور التمهيدي وخسر في دور 48/1 من الكازاخستاني سيرجي كريستش .

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