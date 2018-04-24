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خالد بن سلمان: الصماد توعد المملكة بالصواريخ.. فأتاه رد الأبطال

خالد بن سلمان: الصماد توعد المملكة بالصواريخ.. فأتاه رد الأبطال
http://almnatiq.net/?p=571547
المناطق - الرياض
قال سفير السعودية لدى  الولايات المتحدة، الأمير خالد بن سلمان، الثلاثاء، إن “الأبطال في القوات الجوية الملكية السعودية (تمكنوا) بحمدالله من استهداف القيادي في الميليشيات الحوثية صالح الصماد بنجاح”.

وأضاف الأمير خالد، في تغريدة له على تويتر عن رئيس ما سمي “المجلس السياسي” للانقلابيين: “وهو الهالك الذي توعد بأن يكون هذا هو عام إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة، فأتاه الرد من الأبطال تحت قيادة سمو سيدي وزير الدفاع”.

واعترفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الاثنين، رسمياً بمقتل القيادي البارز، ورئيس ما يسمى المجلس السياسي للانقلاب، صالح الصماد، في غارة جوية لمقاتلات التحالف استهدفته في الحديدة غرب  اليمن.

وبإعلان الميليشيا الرسمي، يسقط أحد أبرز قادتها الذي جاء في المرتبة الثانية في قائمة الـ40 إرهابياً حوثياً، التي أعلنتها المملكة، ورصدت 20 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليه أو تحديد مكان تواجده.

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