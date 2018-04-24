احدث الأخبار

القيادة تهنئ ماريو عبدو بينيتيز بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الباراغواي
أبرز المواد
 قفزة قساسية للنفط بسبب توترات جيوسياسية.. 100 دولار للبرميل
أبرز المواد
 صفعة جديدة للاقتصاد القطري.. سقوط الصفقة الثلاثية
أبرز المواد
 خالد بن سلمان: الصماد توعد المملكة بالصواريخ.. فأتاه رد الأبطال
أبرز المواد
 شاهد.. موجات الغبار تتسبب بتدمير سيارة وكرفان أحد رعاة الأبل
فيديو المناطق
 ثلاثي سعودي يبحثون عن التأهل للأدوار المتقدمة في عالمية السهام غدا
أبرز المواد
 برئاسة سمو ولي العهد .. مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعتمد برنامج التخصيص
أبرز المواد
 مقتل 5 رجال شرطة بتفجير انتحاري في كويتا الباكستانية
أبرز المواد
 وباء الملاريا يضرب فنزويلا.. وعدد المصابين يتجاوز الـ 400 ألف
أبرز المواد
 ترامب متوعدا إيران: ستواجهون مشكلات أكبر عن أي وقت مضى
أبرز المواد
 جمعية البر الخيرية بالعارضة تصرف سلال غذائية بقيمة 318 الف ريال وبطاقة كفالة ممغنطة لمنسوبيها
منطقة جازان
 ” سعود الطبية ” تنقذ طفل من نزيف مميت
منطقة الرياض
“الصندوق العقاري”: 140 ألف ريال “قرض حسن” للعسكريين.. ويكشف تفاصيل استقبال الطلبات وآليات السداد!

“الصندوق العقاري”: 140 ألف ريال “قرض حسن” للعسكريين.. ويكشف تفاصيل استقبال الطلبات وآليات السداد!

أبرز المواد
بعد هلاك صالح الصماد.. الحوثي يستقبل تعزية رسمية من نظام قطر وإيران وأشخاص من تركيا وحزب الله

بعد هلاك صالح الصماد.. الحوثي يستقبل تعزية رسمية من نظام قطر وإيران وأشخاص من تركيا وحزب الله

أبرز المواد
أم الضحايا الثلاثة تسرد تفاصيل بشعة: هكذا نحر زوجي بناتي وأجهز عليهن في غمضة عين

أم الضحايا الثلاثة تسرد تفاصيل بشعة: هكذا نحر زوجي بناتي وأجهز عليهن في غمضة عين

أبرز المواد
الأرصاد تصدر تنبيهين متقدمين للرياض: أمطار غزيرة وهنا موعد بدايتها ونهايتها

الأرصاد تصدر تنبيهين متقدمين للرياض: أمطار غزيرة وهنا موعد بدايتها ونهايتها

أبرز المواد

القيادة تهنئ ماريو عبدو بينيتيز بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الباراغواي

القيادة تهنئ ماريو عبدو بينيتيز بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الباراغواي
http://almnatiq.net/?p=571558
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيد ماريو عبدو بينيتيز بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الباراغواي.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ، ولشعب جمهورية الباراغواي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيد ماريو عبدو بينيتيز بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الباراغواي .

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني ، وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته ، ولشعب جمهورية الباراغواي الصديق المزيد من التقدم والرقي.

 

روابط ذات صلة

قفزة قساسية للنفط بسبب توترات جيوسياسية.. 100 دولار للبرميل

قفزة قساسية للنفط بسبب توترات جيوسياسية.. 100 دولار للبرميل
صفعة جديدة للاقتصاد القطري.. سقوط الصفقة الثلاثية

صفعة جديدة للاقتصاد القطري.. سقوط الصفقة الثلاثية
خالد بن سلمان: الصماد توعد المملكة بالصواريخ.. فأتاه رد الأبطال

خالد بن سلمان: الصماد توعد المملكة بالصواريخ.. فأتاه رد الأبطال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*