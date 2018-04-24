شاهد: الأمير تركي بن طلال يحضر تمرين نادي أبها عصر اليوم

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حضر صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير يرافقه عضو مجلس الشورى الأستاذ عبدالعزيز بن سعود أبونقطة المتحمي تدريبات نادي أبها الرياضي على استاد مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة عصر اليوم.

وفاجأ سمو نائب أمير منطقة عسير لاعبي وإدارة النادي بزيارته التي كان لها الأثر الكبير في نفوسهم.

وقال سمو: “لاعسير على العسيريين؛ وسندعمكم؛ وسأكون معكم في تمرينكم القادم بعد عودتكم من تبوك؛ وستجدون الدعم الذي تستحقونه من إمارة المنطقة وأهالي أبها”.

وشكر سموه لاعبي أبها القدامى وأعضاء نادي ضمك بخميس مشيط الذين حضروا يؤازرون النادي ويدعمونه؛ مشيداً بروح الفريق التي تعم الناديين الجارين أبها وضمك.

وكعادة سموه وبأسلوبه المحبب إلى النفوس قال للاعبي الفريق “لم يعد أمامكم إلا السحاب وفوق”.

وعبر رئيس نادي أبها الدكتور أحمد الحديثي عن خالص شكره وتقديره لسمو الأمير تركي بن طلال على زيارته ودعمه المعنوي للفريق والذي سيكون له الأثر الكبير في دعم الفريق في لقائي الذهاب والإياب القادمين مع نادي الوطني من تبوك تمهيداً لصعود الفريق الأبهاوي لدوري الأمير محمد بن سلمان.