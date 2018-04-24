الأرصاد: استمرار تأثر معظم مناطق المملكة بالحالة المطرية الربيعية من يوم غدٍ الأربعاء حتى الجمعة

المناطق - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الثلاثاء التوقعات لا تزال تشير إلى استمرار تأثر معظم مناطق المملكة بالحالة المطرية الربيعية والتي يتوقع أن تكون فيها الأمطار الرعدية (من متوسطة إلى غزيرة وتصحب بزخات من البرد) مرتفعات مناطق (نجران، جازان، عسير،ـ الباحة، مكة والمدينة)، والأجزاء الشرقية منها تمتد لتشمل مناطق حائل القصيم الرياض والشرقية وكذلك على مناطق تبوك الجوف والحدود الشمالية.

حيث ذكرت الأرصاد عبر تغريدة في حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : استمرار التوقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الأربعاء حتى الجمعة 9-11 شعبان 1439هـ، الموافق 25-27 أبريل 2018م “، فين حين يتوقع تسبق الحالة المطرية بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤبة الأفقية على أجزاء من تلك المناطق يومي الأربعاء والخميس.