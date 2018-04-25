جرائم قتل الأقارب.. حينما يغيب العقل وتُنسى “العِشرة” ويحضر الشيطان

المناطق.. إسلام داوود

نوع جديد من الجرائم المروعة، شهدت المملكة تزايدها خلال الأعوام المنصرمة، يذهب فيها العقل والرحمة من الجاني، ليفتك بأقرب الناس إليه.

إنها جرائم قتل الأقارب، التي يكون ضحيتها أقارب الجاني ذاته، ما يخلف صدمة يصعب على البعض تصديقها في بعض الأحيان.

آخر تلك الجرائم، ما أقدم عليه مواطن مقيم بحي ملاوي في مكة المكرمة بنحر بناته الثلاث واللاتي تتراوح أعمارهن بين 3 إلى 6 سنوات يوم الأحد الماضي.

وقام الجاني بنحر ثلاثة من بناته وطعن أمهم خمس طعنات متفرقة.

ووفقا لما ذكرت الجهات الأمنية، فإن الأب مواطن في العقد الرابع من عمره ومتزوج امرأة نيجيرية الجنسية، وتناول المسكر”العرق” ليرتكب “جريمته البشعة” بعد ذلك .

جرائم سابقة:

جريمة القتل الأخيرة، سبقتها العشرات من جرائم قتل الأقارب، حيث كشف إحصائي عن وقوع 24 من جرائم قتل الأقارب خلال عام 2016 وحده، لأسباب مختلفة، منها خلافات أسرية، أو أمراض نفسية.

وأوضح التقرير، أن جرائم القتل شملت قتل أبناء لوالديهم، وأزواج لزوجاتهم، والعكس.

وأضاف أن من أبرز حوادث القتل في عام 2016، مقتل الرقيب «بدر الرشيدي» أحد منسوبي قوة الطوارئ الخاصة بالقصيم والذي قتل على يد 6 من أبناء عمومته في شهر فبراير من العام ذاته .

تفسيرات:

بدوره، وفي محاولة منه لتفسير أسباب ظهور ذلك النوع من الجرائم، قال أستاذ علم الاجتماع والجريمة المشارك المستشار والطبيب الاجتماعي بكلية الملك خالد العسكرية “الدكتور فهد بن علي الطيار”، في تصريحات صحفية سابقة إنه “مما لا شك فيه أن تعقّد الحياة الاجتماعية المعاصرة والتطور الحضاري قد انعكس سلبًا على الظاهرة الإجرامية، فتعدد وتنوع السلوك الإجرامي طال ومس كلَّ فئات المجتمع بدون استثناء”.

وتابع: “لم تخلُ المجتمعات في جميع مراحلها وباختلافها من وجود الجريمة. والمجتمع الذي تشيع فيه ظاهرة قتل الأقارب على اختلاف نوعهم ودرجة قربهم، فإن ذلك مؤشر نحو تساقط القيم والمثل العليا، وقد يقدم مشاريع مستقبلية للإجرام والانحراف لكل فئاته وأبنائه، وبالتالي لا يستطيع هذا المجتمع أن يعتمد عليهم مستقبلًا في البناء والتعمير؛ لذا وجب على المسؤولين دراسة أسباب تلك الظاهرة والحد منها سريعًا، لذا يمكن فرض أن نمطية الجريمة في المجتمع السعودي في التنامي كمًّا وكيفًا، وكذلك ظاهرة قتل الأقارب لم تعد ترتبط بجغرافية الجريمة؛ أي لا تقتصر على مناطق دون أخرى”.

وأوضح أن تقديم بعض التفسيرات لهذا النوع من الجرائم ممكن، فقد بين فريد أدلر أن الجرائم تمثل نوعًا من الاحتجاج، وأنه بسبب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية قد تأثرت الأدوار داخل كيان المجتمع، وبالتالي أثر ذلك على الجريمة والسلوك المنحرف لها؛ فعلى سبيل المثال قتْل المرأة لزوجها أو لأحد أفراد أسرتها أو العكس، فيرى أدلر أن تغير أنماط الجرائم عند النساء هو نتيجة منطقية لتغيير الأنماط السلوكية لديها، إضافة إلى ما طرحه فينمان ونافين فيما يعرف بنظرية التهميش الاقتصادي، وأن البطالة وتدني الأجور، ولاسيما في الطبقات الفقيرة والأحياء السكنية التي تعاني التهميش، وأن ارتكاب السلوك الإجرامي كقتل الأقارب رد عقلاني على الفقر والبطالة وتدني الأجور”.

وأردف: “هناك مجموعة من النظريات التي اعتمدت على مفهوم الجندر لتفسير جرائم الإناث والذكور أيضًا، ومنها نظرية ضبط القوة لهاجان التي تنطلق من فرضية أساسية مفادها: أنه كلما زادت الأسرة أبويةً اتسعت الفجوة الجندرية في ارتكاب الجرائم والسلوك المنحرف بين الذكور والإناث، فالعائلة الديموقراطية التي تؤمن بالمساواة سوف تعيد إنتاج العلاقات الاجتماعية المتساوية نفسها، وعكس ذلك الأسرة البطريقية التسلطية؛ حيث مقدار الضبط الممارس من قبل الآباء على الأبناء وتفضيل الذكور على الإناث مما يدفعهن إلى الانحراف”