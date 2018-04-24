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نائب أمير مكة يفتتح الملتقى الخامس لأمناء ومدراء أندية ذوي الاحتياجات الخاصة

نائب أمير مكة يفتتح الملتقى الخامس لأمناء ومدراء أندية ذوي الاحتياجات الخاصة
http://almnatiq.net/?p=571620
المناطق - مكة

افتتح نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بندر الليلة الثلاثاء في العاصمة المقدسة الملتقى الخامس لأمناء ومدراء أندية ذوي الاحتياجات الخاصة ، والتقى سموه لاعبي هذه الأندية الذين حققوا انجازات وميداليات في عدد من المحافل المحلية والعالمية.
وتجول الأمير عبدالله بن بندر في معرض أبطال الإرادة المصاحب للملتقى والذي تشارك فيه خمس جهات، واستمع سموه للخدمات التي تقدمها كل جهة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما التقط سموه الصور التذكارية مع عدد من أبطال نادي مكة المكرمة والمنتخب السعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة وهما البطل راضي الحارثي والذي حقق أكثر من ٢٠ ميدالية دولية، والبطل عبدالرحمن القرشي والذي حقق أكثر من ١٥ ميدالية عالمية في ألعاب القوى.
وفي ختام زيارته كرم سموه الجهات المشاركة والرعاة.
يشار إلى أن الملتقى الذي يستمر يومين سيشهد ندوات ومحاضرات يلقيها عدد من الأكاديميين المتخصصين في مجالات ذوي الإعاقة رياضياً وثقافياً واجتماعياً تستهدف ذوي الإعاقة وأسرهم و المهتمين بهذا المجال.

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