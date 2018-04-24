أمير القصيم لأهالي ضرية: ما أتيت إلا لخدمتكم والاستماع لمطالبكم

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، أن زيارته لمحافظة ضرية ، تأتي في إطار تحقيق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – في تفقد المحافظة على أرض الواقع والاستماع إلى تطلعات واحتياجات الأهالي والعمل على تلبيتها ، والسعي في تحقيق ما يمكن لتطور المحافظة ، معرباً عن بالغ سعادته بهذه الزيارة وبما شاهده في المحافظة من تطور ونماء ، كاشفاً سموه عن إطلاق برنامج الإسكان التنموي التابع لجمعية الإسكان الأهلية التنموية بالقصيم قريباً بمحافظة ضرية ، مشيداً بالجهود التي يبذلها محافظ ضرية وأمين المنطقة ورئيس البلدية.

وقال سموه : إن في هذه البلاد – ولله الحمد – كل منطقة تخدم الأخرى ، والوطن جسد واحد ، فأينما وجد المواطن وجبت خدمته ، معرباً عن فخره واعتزازه بما سطره ويسطره رجال الأمن البواسل في الحد الجنوبي من تضحيات للدفاع عن أرض الحرمين ، وحماية المقدسات ، والذود عن الوطن وحدوده ، داعياً الله أن ينصرهم ويرحم شهدائهم ، وأن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها.

جاء ذلك في تصريح لسمو أمير منطقة القصيم عقب زيارته التفقدية اليوم ، لمحافظة ضرية وتدشينه عدداً من المشاريع التنموية في المجال البلدي بتكلفة تقدر بـ 141 مليون ريال ، والمتمثلة في مبنى البلدية ، ومركز الملك سلمان الحضاري ، والسوق الشعبي ، وسوق الإلكترونيات ، والمنطقة الصناعية ، ومنتزه الشباب ، وإزدواج طريق مسكة ـ ضرية ، ومشروع درء أخطار السيول ، بحضور أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ، ومحافظ ضرية المكلف علي البراك ، ومدير إدارة النقل المهندس محمد الشمري ، ومدير إدارة الخدمات بالإمارة فهد الدبيخي ، وأمين مجلس المنطقة عسم الرمضي ، وعدداً من المسؤولين وأهالي المحافظة.

حيث التقى سموه خلال الزيارة بأهالي المحافظة ، مستمعاً إلى مطالبهم واحتياجاتهم ، ثم توجه لمقر الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة الذي بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى رئيس بلدية ضرية نايف أبو سرداح ، كلمة نوه في مستهلها بما تحظى به هذه البلاد بقيادة حكيمة معطاءة تسعى دائماً بأن توفر ما يخدم الوطن والمواطن ، مقدماً الشكر لسمو أمير منطقة القصيم على زيارته وتدشينه المشاريع الخدمية والتنموية ، لافتاً النظر إلى أن الوطن قيمة إنسانية كبيرة فهى الأرض والجذور والإنتماء والهوية والماضي والحاضر والمستقبل ، فمن حق وطننا علينا أن نكون فاعلين بالعمل بإخلاص .

إثر ذلك قُدم شباب ضريه أوبريتاً وطنياً ، ثم قصيدة وطنية.

بعد ذلك كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم رئيس المجلس البلدي محمد الغفيلي ، الذي عبر خلالها عن بالغ سعادتهم بزيارة سمو أمير منطقة القصيم وتلمس احتياجات المحافظة والاستماع لمطالب الأهالي .

عقب ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً بعنوان (وقفة مع أبطالنا) ، ثم كرم ابن شهيد الواجب الرقيب سعد بن حمدان العوفي – رحمه الله – ، تلا ذلك عرض مرئي عن محافظة ضرية وإنجازات البلدية ، ثم قام سموه بتدشين المشاريع على المنصة التفاعلية ، وأطلع على مشاركة مجلس شباب ضرية وكرم شركاء النجاح.

كما زار سموه مركز مسكه وكان في استقباله رئيس المركز حسين الكثيري ، عقبه زار مركز بدائع الضبطان حيث كان في استقبال سموه رئيس المركز سعود الضباطي ، كما زار سموه مركز بقيعاء الجنوبية حيث كان في استقباله رئيس المركز نايف غليفيص ، كما ألتقى سموه بأهالي المراكز ، مستمعاً لمطالبهم واحتياجاتهم .