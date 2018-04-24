طفولة زعيم كوريا الشمالية أثرت على عشاء قمة الكوريتين!

وكشف البيت الأزرق في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، قائمة المأكولات التي سيتم تحضيرها، خلال عشاء الجمعة الترحيبي.

وتم اختيار طبق البطاطس المقلي تكريما لطفولة كيم، التي قضاها في سويسرا. كما سيقدم طبق “جون دوري” الذي يتكون من أسماك البحر.

كما سيكون هناك عنصرا آخرا في القائمة، وهو المعكرونة الباردة المحضرة على الطريقة الكورية الشمالية، مرفوقة باللحم.

ولم تؤكد كوريا الشمالية أبدا أن كيم تلقى تعليمه في سويسرا، لكن زملاء سابقين في الفصل قالوا إنهم أمضوا وقتا معه هناك. كما ذكرت صحف سويسرية أن كيم كان يذهب إلى المدرسة تحت اسم مستعار.

وكان مسؤول من مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية ذكر أن القمة التاريخية بين الكوريتين ستشمل عشاء رسميا، وستبث على الهواء مباشرة.