إقامة دورات إسعافية لمنسوبي أمن الطرق بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر وإدارة الدفاع المدني بمحافظتي طبرجل ودومة الجندل 

المناطق - الجوف

تواصلا للتعاون المشترك بين القوة الخاصة لأمن الطرق بالجوف وهيئة الهلال الأحمر وإدارة الدفاع المدني. تم إقامة دورات إسعافية من قبل الهلال الأحمر بقيادة القوة بمحافظتي طبرجل وَدُومَة الجندل ومركز طلعة عمار. كذلك استقبلت إدارة الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل منسوبي القوة الخاصة لأمن الطرق وتدريبهم على الأساليب التي يجب اتخاذها عند مباشرة الحوادث لتفادي الإصابات والحرائق وسلامة العاملين وإنقاذ المحتجزين.