شاهد.. ولي العهد يزور الشيخ الفوزان: “أنت والد لي يا شيخ”

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زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عصر اليوم في منزله؛ وذلك للاطمئنان على صحته.

وقال ولي العهد للشيخ الفوزان في مقطع فيديو للزيارة: “الحمد لله على سلامتك يا شيخ، ولا تشوف شر إن شاء الله”.

وأضاف: “انتهينا من جلسة مجلس الوزراء، وأخذت الشيخ صالح آل الشيخ لزيارتك قبل أن نروح إلى جدة”.

الشيخ الفوزان رحَّب بسمو ولي العهد ومرافقيه، وطلب من سمو ولي العهد الدخول لمجلسه، إلا أن سموه رفض الدخول قبل الشيخ الفوزان، وقال: “أنت والد لي يا شيخ”.

ورد الشيخ الفوزان قائلاً: “الله يسلمك ويطول عمرك”.

وكان الشيخ “الفوزان” قد تعرض لإصابة طفيفة، لم تمنعه من مباشرة عمله في هيئة كبار العلماء بشكل طبيعي. وهو بخير وعافية – ولله الحمد -.