العثور على جثة وليد الجش “مفقود العمارية”

المناطق - الرياض

عثرت الجهات الأمنية على جثة الشاب وليد الجش المختفي منذ ٣ أيام متوفى جنوب العمارية شمال الرياض، بمشاركة فريقي عون للبحث والإنقاذ.

وقالت الجمعية عبر حسابها في “تويتر”، “إنا لله وإنا اليه راجعون تم العثور على مفقود العمارية متوفى من قبل اعضاء الجمعية وتتقدم الجمعية بأحر التعازي سائلين المولى عز وجل أن يلهم ذويه الصبر والسلوان”.

وكان “الجش” قد اختفى يوم السبت الماضي في ظروف غامضة، حيث كان في نزهة برية مع زملائه، وكان آخر اتصال بينه وبين أهله مساء الجمعة الماضية.

وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية وقتها، التي عثرت بدورها على سيارة المفقود بحي العمارية وبداخلها جواله دون أن يكون له أثر، قبل أن تعثر عليه أمس الثلاثاء.