“علماء باكستان”: الصواريخ الحوثية على المملكة استهداف لـ”قلب الأمة”

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سلم رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود الأشرفي، درعا وشهادة ممنوحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة اختياره “الشخصية الأكثر تأثيراً للعام 2017″، نظير جهوده الكبيرة وخدماته الجليلة التي قدمها للعالم الإسلامي بشكل عام، ودعمه قضية فلسطين بشكل خاص.

وسلم الأشرفي هدية التكريم الوفد السعودي المشارك في مؤتمر رسالة الإسلام الدولي الثالث الذي انعقد أمس (الإثنين) في مدينة لاهور الباكستانية، ممثلاً بمستشاري وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ طلال العقيل والدكتور راشد الزهراني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.

وأوضح الأشرفي، أن اختيار الملك سلمان جاء بناء على دراسة علمية نفذتها مؤسسة العلم والسلام والرأي العام، تحت إشراف المجلس الأعلى لمجلس علماء باكستان، لمواقفه الجريئة في الدفاع عن قضايا الإسلام والمسلمين، وإبراز القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، والعناية بالحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية، وتوفير أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين. من ناحية أخرى، دعا المؤتمر، إيران، للكف عن التدخل في شؤون الدول الإسلامية، ووقف تسليح وتجنيد الميليشيات الإرهابية في البلاد الإسلامية.

وأكد المشاركون في المؤتمر، على ضرورة توحيد صفوف العالم الإسلامي لمكافحة التطرف والإرهاب، وأهمية الوقوف مع المملكة العربية السعودية من أجل حماية الأراضي المقدسة، وعلى رأسها الحرمان الشريفان والمسجد الأقصى المبارك.

واستنكروا الهجمات المتكررة التي تنفذها الميليشيات الانقلابية الحوثية بالصواريخ الباليستية تجاه المملكة، واعتبروها هجمات على قلب الأمة الإسلامية باعتبار المملكة بلاد الحرمين الشريفين.

وتبنى المؤتمر في توصياته مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ اللازم، وتطبيق القانون الدولي ضد الميليشيات الحوثية ومن يقف وراء تسليحها، ومجابهة من يهدد أمن وسلامة المملكة العربية السعودية، واستنكار الهجمات المتكرر للحوثيين تجاه السعودية، والدعوة للوقوف ضد كل من يتدخل في شؤون البلاد الإسلامية والعربية، ورفض إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتحويل سفارة إسرائيل إلى القدس، والمطالبة بضرورة استقلال دولة فلسطين على أن تكون عاصمتها القدس.

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