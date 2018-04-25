الشرعية تتقدم .. وخسائر الحوثيين تتفاقم .. والتحالف يضرب أهدافا عسكرية بصعدة

المناطق - وكالات

استهدفت ضربات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، أهدافا لميليشيات الحوثي الإيرانية في معقلهم بمحافظة صعدة، وفي مفرق المخا وقطابا في الساحل الغربي، في إطار عملياته المكثفة لدحر المتمردين.

وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات التحالف العربي شنت قصفا مدفعيا وصاروخيا على مواقع متفرقة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي للمتمردين.

وشنت مقاتلات التحالف قصفا استهدف تعزيزات عسكرية للميليشيات في مفرق المخا وتجمعات لهم في قطابا، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير آليات وعربات عسكرية.

وأسفر القصف عن مقتل وإصابة عدد من العناصر الحوثية، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية للمتمردين الذي كانوا قد تلقوا قبل أيام صفعة قوية وسط استمرار تقدم الشرعية.

فقد تعرضت الميليشيات الموالية لإيران ضربات موجعة، خاصة إثر مقتل رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لها، صالح الصماد، في غارة للتحالف العربي استهدفته في محافظة الحديدة غربي البلاد، الخميس الماضي.

وقالت مصادر محلية إن مسلحي الميليشيات الإيرانية انتشروا في أحياء عدة شمالي العاصمة صنعاء، وأطلقوا عبر مكبرات الصوت “تحذيرات من الفتنة”.

واعتبر مراقبون مقتل الصماد، الرجل الثاني في ميليشيات الحوثي، خسارة لا تعوض بالنسبة للمتمردين، ولجهود الحرس الثوري الإيراني لخلق نسخة مطابقة لميليشيات حزب الله، في الجزيرة العربية، وبالتحديد في اليمن.