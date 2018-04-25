لحديثي التخرج وذوي الخبرة.. وظائف شاغرة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية

المناطق - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن توفر وظائف شاغرة لحديثي التخرج ولذوي الخبرة من حملة الدبلوم أو البكالوريوس.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– مراقب مخزون (Inventory Controller)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في الهندسة أو سلسلة التوريد مع خبرة لا تقل عن سنتين في تخطيط المخزون.

– موظف مشتريات (Procurement Officer)

المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس في مجال إدارة الأعمال أو مالية أو سلسلة التوريد حديث التخرج أو سنتين خبرة كحد أقصى.

– باحث قانوني (Legal Researcher)

المتطلبات: بكالوريوس قانون أو شريعة حديث التخرج مع إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي.

إضافة إلى توفر وظيفتين شاغرتين في مجال المحاسبة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط.