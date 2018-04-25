فيديو قديم لصلاح: أنا من أسرة عادية .. وأجتهد لأكون لاعبا كبيرا

المناطق - وكالات

منذ سنوات قليلة وتحديداً في العام 2012 وعقب خوضه أولى تجارب احترافه في بازل السويسري، أجرت فضائية مصرية مقابلة مع اللاعب محمد صلاح الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، تحدث فيها عن طموحه وأحلامه وأمنياته .

وقال صلاح إنه ينتمي لأسرة عادية ومازالت عادية بقرية نجريج في محافظة الغربية، ولعب في صفوف فريق مدينته بسيون قبل أن ينتقل إلى مقاولون طنطا، ومنها إلى المقاولون العرب، الذي شهد فترة انطلاقه للشهرة والأضواء.

وأضاف أن أسرته عادية، وأنه يحمد الله على ذلك، مشيرا إلى أنه سعيد بخوض تجربة الاحتراف في صفوف فريق بازل، وأنه يجتهد ليكون لاعبا كبيرا .

وقال صلاح إنه كان يسافر للقاهرة بالقطار للتدريب بنادي المقاولون العرب بصحبة والده الذي كان يرافقه في السفر لصغر سنه، وعندما بلغ من العمر 16 عاما قال له الوالد إنه سيتركه يعتمد على نفسه ويسافر بمفرده.

وأكد أنه كان سينتقل لنادي الزمالك قبل أن يرفض مسؤولو القلعة البيضاء انتقاله بحجة أنه يحتاج مزيدا من الوقت، ليكتسب خبرات تؤهله للعب في صفوف الفريق، موضحا أن أمنية أي لاعب مصري هي اللعب في صفوف القطبين الكبيرين.

وذكر صلاح أن مثله الأعلى محمد أبو تريكة ومحمد بركات، وأنه سعيد بأول انضمام له لصفوف منتخب مصر.

وكان حمدي نوح مدير قطاع الناشئين بقريق المقاولون العرب قد كشف إنه “فور انضمام محمد صلاح للفريق و عمره 14 عاما كان يتقاضى راتباً شهرياً قيمته 200 جنيه ما يعادل 12 دولارا، وفي أول مقابلة معه قلت له ستصبح من أفضل لاعبي مصر لو واظبت على عدم السهر، والالتزام خلقياً ودينيا، والانصياع بتعليمات المدربين.

ويضيف أن صلاح عندما وصل لفريق الناشئين تحت 15 عاما تدرب تحت قيادته، ونجح في إحداث تغيير جذري في فكره وطريقة لعبه، مضيفا أنه نجح في إقناع صلاح بتحويل حياته من طريقة الهواة للاحتراف الكامل، حيث قال له إنه يجب أن يغير طموحاته من مجرد لاعب هاو للاعب محترف، وبدلاً من أن يتقاضى مئات الجنيهات يمكنه أن يتقاضى الملايين، لو التزم بالفكر الاحترافي.

وأضاف نوح أنه قال لصلاح إن كبرى أندية العالم ستلهث وراءه، وسيصبح من أبرز النجوم العالميين لو التزم بتطبيق الاحترف والانضباط والتزم دينيا وخلقيا، وهو ما التزم به صلاح ونفذه طيلة مشواره الكروي حتى تحقق له ما أراد.