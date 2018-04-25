خطوتان لحماية محادثاتك في “واتساب”.. تعرف عليهما الآن

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ربما تفرض الظروف على مستخدم خدمة “الواتساب” للتواصل ضرورة إخفاء بعض المحادثات، لكن تلك الخدمة العالمية لا تمتلك حتى الآن ميزة لقفل التطبيق أو إخفاء المحادثات عن طريق كلمة مرور سرية.

لكن مع ذلك بالإمكان استخدام ميزة أرشفة الدردشات، مما يتيح وضع جميع الدردشات التي يجريها المستخدم تحت قائمة “الأرشيف”.

وقد تكون هذا وسيلة جيدة لإخفاء المحادثات بعيدا عن أعين المتطفلين، ومع ذلك، يجب مراعاة بعض الأمور أثناء إخفاء الدردشات باستخدام هذه الطريقة، بحسب ما ذكرت “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

أولاً، إذا تلقيت رسالة جديدة في سلسلة محادثات الدردشة المؤرشفة، فستظهر تلقائيًا من قائمة “الأرشيف” وستكون مرئية مثل المحادثات العادية. ثانيًا، تعد المحادثة في الأرشيف مجرد طريقة بسيطة لإخفاء الدردشات وليس أفضلها.

ولإخفاء دردشة، اضغط باستمرار على المحادثة الذي تريد أرشفتها، ثم انقر على رمز الأرشيف الموجود في الزاوية اليسرى من الشريط العلوي في الشاشة، بعد ذلك ستحصل على نافذة منبثقة في أسفل المحادثات تدعى المحادثة في الأرشيف.

لكي تقوم بعرض المحادثة المؤرشفة، قم بالتمرير لأسفل المحادثات الموجودة على الشاشة الرئيسية في تطبيق واتساب ثم انقر فوق الدردشات المؤرشفة، ولإلغاء أرشفة محادثة، عليك بدايةً الوصول إلى المحادثة ثم قم بالضغط باستمرار على المحادثة المؤرشفة بعد ذلك قم بالنقر فوق خيار إلغاء الأرشفة الموجود في أعلى يسار الشاشة.

كما يتيح التطبيق تثبيت ما يصل إلى 3 محادثات، وستكون هذه المحادثات موجودة دائما فوق الدردشات الأخرى، حتى إذا تلقيت رسالة جديدة في سلاسل المحادثات الأخرى، فلن تغير المحادثات المثبتة مكانها.

ولتثبيت محادثة ما، اضغط باستمرار على المحادثة وانقر على رمز الدبوس، ولإلغاء تثبيتها اضغط باستمرار على الدردشات المثبتة واضغط على خيار إلغاء التثبيت.