احدث الأخبار

خطوتان لحماية محادثاتك في “واتساب”.. تعرف عليهما الآن
أبرز المواد
 فيديو قديم لصلاح: أنا من أسرة عادية .. وأجتهد لأكون لاعبا كبيرا
أبرز المواد
 (فيديو) بعد تهريب سفارتها العمالة من المنازل.. الفلبين تعتذر للكويت عن أي إساءة
أبرز المواد
 لحديثي التخرج وذوي الخبرة.. وظائف شاغرة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية
أبرز المواد
 الشرعية تتقدم .. وخسائر الحوثيين تتفاقم .. والتحالف يضرب أهدافا عسكرية بصعدة
أبرز المواد
 “علماء باكستان”: الصواريخ الحوثية على المملكة استهداف لـ”قلب الأمة”
أبرز المواد
 العثور على جثة وليد الجش “مفقود العمارية”
أبرز المواد
 حقيقة.. فيسبوك لن يتركك حتى لو حذفت حسابك
أبرز المواد
 شاهد.. ولي العهد يزور الشيخ الفوزان: “أنت والد لي يا شيخ”
أبرز المواد
 إقامة دورات إسعافية لمنسوبي أمن الطرق بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر وإدارة الدفاع المدني بمحافظتي طبرجل ودومة الجندل 
منطقة الجوف
 محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح روما بخماسية في أبطال أوروبا “فيديو”
أبرز المواد
 نائب امير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف خلوي.. 
منطقة جازان
“الصندوق العقاري”: 140 ألف ريال “قرض حسن” للعسكريين.. ويكشف تفاصيل استقبال الطلبات وآليات السداد!

“الصندوق العقاري”: 140 ألف ريال “قرض حسن” للعسكريين.. ويكشف تفاصيل استقبال الطلبات وآليات السداد!

أبرز المواد
أم الضحايا الثلاثة تسرد تفاصيل بشعة: هكذا نحر زوجي بناتي وأجهز عليهن في غمضة عين

أم الضحايا الثلاثة تسرد تفاصيل بشعة: هكذا نحر زوجي بناتي وأجهز عليهن في غمضة عين

أبرز المواد
كشف حقيقة فيديو حَمْل معلم طالباً على ظهره!

كشف حقيقة فيديو حَمْل معلم طالباً على ظهره!

أبرز المواد
الأرصاد تصدر تنبيهين متقدمين للرياض: أمطار غزيرة وهنا موعد بدايتها ونهايتها

الأرصاد تصدر تنبيهين متقدمين للرياض: أمطار غزيرة وهنا موعد بدايتها ونهايتها

أبرز المواد

خطوتان لحماية محادثاتك في “واتساب”.. تعرف عليهما الآن

خطوتان لحماية محادثاتك في “واتساب”.. تعرف عليهما الآن
http://almnatiq.net/?p=571684
المناطق - الرياض

ربما تفرض الظروف على مستخدم خدمة “الواتساب” للتواصل ضرورة إخفاء بعض المحادثات، لكن تلك الخدمة العالمية لا تمتلك حتى الآن ميزة لقفل التطبيق أو إخفاء المحادثات عن طريق كلمة مرور سرية.

لكن مع ذلك بالإمكان استخدام ميزة أرشفة الدردشات، مما يتيح وضع جميع الدردشات التي يجريها المستخدم تحت قائمة “الأرشيف”.

وقد تكون هذا وسيلة جيدة لإخفاء المحادثات بعيدا عن أعين المتطفلين، ومع ذلك، يجب مراعاة بعض الأمور أثناء إخفاء الدردشات باستخدام هذه الطريقة، بحسب ما ذكرت “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

أولاً، إذا تلقيت رسالة جديدة في سلسلة محادثات الدردشة المؤرشفة، فستظهر تلقائيًا من قائمة “الأرشيف” وستكون مرئية مثل المحادثات العادية. ثانيًا، تعد المحادثة في الأرشيف مجرد طريقة بسيطة لإخفاء الدردشات وليس أفضلها.

ولإخفاء دردشة، اضغط باستمرار على المحادثة الذي تريد أرشفتها، ثم انقر على رمز الأرشيف الموجود في الزاوية اليسرى من الشريط العلوي في الشاشة، بعد ذلك ستحصل على نافذة منبثقة في أسفل المحادثات تدعى المحادثة في الأرشيف.

لكي تقوم بعرض المحادثة المؤرشفة، قم بالتمرير لأسفل المحادثات الموجودة على الشاشة الرئيسية في تطبيق واتساب ثم انقر فوق الدردشات المؤرشفة، ولإلغاء أرشفة محادثة، عليك بدايةً الوصول إلى المحادثة ثم قم بالضغط باستمرار على المحادثة المؤرشفة بعد ذلك قم بالنقر فوق خيار إلغاء الأرشفة الموجود في أعلى يسار الشاشة.

كما يتيح التطبيق تثبيت ما يصل إلى 3 محادثات، وستكون هذه المحادثات موجودة دائما فوق الدردشات الأخرى، حتى إذا تلقيت رسالة جديدة في سلاسل المحادثات الأخرى، فلن تغير المحادثات المثبتة مكانها.

ولتثبيت محادثة ما، اضغط باستمرار على المحادثة وانقر على رمز الدبوس، ولإلغاء تثبيتها اضغط باستمرار على الدردشات المثبتة واضغط على خيار إلغاء التثبيت.

روابط ذات صلة

فيديو قديم لصلاح: أنا من أسرة عادية .. وأجتهد لأكون لاعبا كبيرا

فيديو قديم لصلاح: أنا من أسرة عادية .. وأجتهد لأكون لاعبا كبيرا
(فيديو) بعد تهريب سفارتها العمالة من المنازل.. الفلبين تعتذر للكويت عن أي إساءة

(فيديو) بعد تهريب سفارتها العمالة من المنازل.. الفلبين تعتذر للكويت عن أي إساءة
لحديثي التخرج وذوي الخبرة.. وظائف شاغرة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية

لحديثي التخرج وذوي الخبرة.. وظائف شاغرة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*