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شاهد.. المصارع مارك هنري: الحر ذبحنا في السعودية

http://almnatiq.net/?p=571691
المناطق - الرياض

اشتكى مصارع الـ WWE الأمريكي مارك هنري، من ارتفاع درجة الحرارة الكبير في المملكة بصورة ساخرة، رغم اعتياده على درجة الحرارة المرتفعة في بلاده.

وأظهر مقطع فيديو قصير المصارع الأمريكي يشكو حر المملكة من داخل سيارته، حيث قال: “إنه لحر شديد، ولقد جرّبت الحر في ولاية تكساس حيث أعيش، ولكن درجة الحرارة في المملكة أعلى بكثير”.

من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن نفاد جميع تذاكر منافسات بطولة “رويال رامبل” المقامة في جدة، والتي يمكن متابعة البث المباشر لأحداثها الساعة السابعة مساءً يوم الجمعة المقبل، على قنوات: ” KSA SPORTS”، “أبوظبي الرياضية”، ” mbc action “، ” dawriplus”.

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