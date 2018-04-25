لأول مرة “سعوديات” ينفذن جولات رقابية على الأسواق في المدينة المنورة!

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المناطق_المدينة

دشن أمين المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري، أعمال أول بلدية للنساء في المنطقة .
وقال مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بأمانة المنطقة عبدالله بن عبدالعزيز التويجري، أن المبادرة تُعد من جسور تيسير العمل وإنجازه بشكل سريع وفعّال، كما ستكون حاضنة للأفكار النسوية الإبداعية .
وأشار إلى أن البلدية النسائية ستساهم في خدمة المجتمع النسائي وتمكينه وتوفر له خدمات بلدية متكاملة تشمل إصدار التراخيص للأنشطة التجارية كافة، وإصدار رخص البناء، وتنفيذ الجولات الرقابية للأنشطة النسائية والبائعات الجائلات والاستثمارات البلدية النسائية، وغيرها من الخدمات البلدية التي تحتاجها المرأة .

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