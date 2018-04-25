الدفاع المدني ” يحذر من أتربة مثارة تتسبب في “انعدام الرؤية” بمحافظة تيماء

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بناءً على ماورد في التنبيه المتقدم الصادر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأنه ابتداءً من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 22:00 مساءً من هذا اليوم الأربعاء الموافق 9-8-1439 بوجود حالة نشاط في الرياح السطحية يؤدي الى اثارة الأتربة والغبار وانعدام الرؤية الأفقية وتتكون السحب الرعدية الممطرة بعد فترة الظهيرة في محافظة تيماء .

وبين المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب / عبدالعزيز بن فرحان الشمري أن الدفاع المدني يدعوا المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خاصة مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية ومراعاة كبار السن ومصابي الامراض التنفسية ، والابتعاد عن مجاري السيول في حالة تساقط الامطار .