احدث الأخبار

هجمة شرسة على مستخدمي “gmail”
أبرز المواد
 دوريات الأمن بجازان تحبط تهريب كمية من القات وتطيح بمطلوب
أبرز المواد
 والدة “المنحورات” تكشف تفاصيل جديدة عن سلوك زوجها القاتل
أبرز المواد
 صحيفة: 4 جهات حكومية تدرس إقرار حوافز استثمارية لكل منطقة في السعودية لتأسيس مشروعات استثمارية
أبرز المواد
 الجامع الذهبي» يفضح مسؤولاً رفيعاً بخارجية بريطانيا
أبرز المواد
 المركز الوطني للتخصيص: نستهدف مزيدا من الفرص الاستثمارية والوظائف للمواطنين
أبرز المواد
 تفاصيل محاكمة “داعشيين” قلدا صوتي “صدام والقذافي” للهجوم على مهرجان أبها السياحي!
أبرز المواد
 لمرضى «السكري».. إليك أفضل خيارات الأطعمة في الصباح
أبرز المواد
 هطول أمطار رعدية على الرياض والقصيم ومناطق أخرى فى المملكة
أبرز المواد
 بعد الاعتداء على قاضي المدينة.. ماذا قال “الأعلى للقضاء” عن التسليح وإجراءات الحماية!
أبرز المواد
 لأول مرة “سعوديات” ينفذن جولات رقابية على الأسواق في المدينة المنورة!
أبرز المواد
 الدفاع المدني ” يحذر من أتربة مثارة تتسبب في “انعدام الرؤية” بمحافظة تيماء
أبرز المواد
أم الضحايا الثلاثة تسرد تفاصيل بشعة: هكذا نحر زوجي بناتي وأجهز عليهن في غمضة عين

أم الضحايا الثلاثة تسرد تفاصيل بشعة: هكذا نحر زوجي بناتي وأجهز عليهن في غمضة عين

أبرز المواد
كشف حقيقة فيديو حَمْل معلم طالباً على ظهره!

كشف حقيقة فيديو حَمْل معلم طالباً على ظهره!

أبرز المواد
الأرصاد تصدر تنبيهين متقدمين للرياض: أمطار غزيرة وهنا موعد بدايتها ونهايتها

الأرصاد تصدر تنبيهين متقدمين للرياض: أمطار غزيرة وهنا موعد بدايتها ونهايتها

أبرز المواد
العثور على جثة وليد الجش “مفقود العمارية”

العثور على جثة وليد الجش “مفقود العمارية”

أبرز المواد

الدفاع المدني ” يحذر من أتربة مثارة تتسبب في “انعدام الرؤية” بمحافظة تيماء

الدفاع المدني ” يحذر من أتربة مثارة تتسبب في “انعدام الرؤية” بمحافظة تيماء
http://almnatiq.net/?p=571702
المناطق_تبوك
بناءً على ماورد في التنبيه المتقدم الصادر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة  بأنه ابتداءً من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 22:00 مساءً من هذا اليوم الأربعاء الموافق 9-8-1439  بوجود حالة نشاط في الرياح السطحية يؤدي الى اثارة الأتربة والغبار وانعدام الرؤية الأفقية وتتكون السحب الرعدية الممطرة بعد فترة الظهيرة في محافظة تيماء .
وبين المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب / عبدالعزيز بن فرحان الشمري أن الدفاع المدني يدعوا المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خاصة مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية ومراعاة كبار السن ومصابي الامراض التنفسية ، والابتعاد عن مجاري السيول في حالة تساقط الامطار .
كما يأمل من الجميع متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها ولمعرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني www.998.gov.sa او على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.

روابط ذات صلة

هجمة شرسة على مستخدمي “gmail”

هجمة شرسة على مستخدمي “gmail”
دوريات الأمن بجازان تحبط تهريب كمية من القات وتطيح بمطلوب

دوريات الأمن بجازان تحبط تهريب كمية من القات وتطيح بمطلوب
والدة “المنحورات” تكشف تفاصيل جديدة عن سلوك زوجها القاتل

والدة “المنحورات” تكشف تفاصيل جديدة عن سلوك زوجها القاتل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*