بعد الاعتداء على قاضي المدينة.. ماذا قال “الأعلى للقضاء” عن التسليح وإجراءات الحماية!

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وصف عضو المجلس الأعلى للقضاء محمد أمين مرداد الاعتداء على قاضي التنفيذ بالمدينة بأنه اعتداء على مرفق القضاء بأكمله مشيرا إلى أن حوادث الاعتداء على القضاة ستواجه بالردع من الأجهزة المختصة.

وقال مرداد أن أي مطالبات بترخيص أسلحة للقضاة للحماية الشخصية لا يعد منطقيا أو مقبولا ويفاقم من المشكلة داعيا القضاة إلى التعامل بلطف وحكمة وحنكة مع المراجعين.

وطالب الجهات المعنية بزيادة الإجراءات لحماية القضاة والمرافق العدلية وسرعة إنشاء شرطة عدلية خاصة، وتركيب كاميرات في المكاتب القضائية لتسجيل ما يحدث بالصوت والصورة .

وأضاف مرداد إنه من الخطوات المهمة اللازمة أيضا تكثيف الدورات للقضاة والموظفين في كيفية التعامل مع المراجعين والتصرف في مثل هذه المواقف، فضلا عن تشديد العقوبة على المعتديين وعدم نقل الأخبار والأحكام عن القضاة وجعلها مادة مثيرة للرأي العام .