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هطول أمطار رعدية على الرياض والقصيم ومناطق أخرى فى المملكة
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المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى هطولأ للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( الرياض ، القصيم ، حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية ، الشرقية ). فيما تهطل امطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مرتفعات ( جازان ، عسير ، الباحة ،نجران ،مكة المكرمة).وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر تكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .

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