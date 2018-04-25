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تفاصيل محاكمة “داعشيين” قلدا صوتي “صدام والقذافي” للهجوم على مهرجان أبها السياحي!

تفاصيل محاكمة “داعشيين” قلدا صوتي “صدام والقذافي” للهجوم على مهرجان أبها السياحي!
http://almnatiq.net/?p=571715
المناطق_وكالات

كشفت محاكمة “داعشيين” اثنين وجها جديدا من زيف التنظيم الإرهابي بتورطهما في صنع وترويج الخمور، وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض عقدت أمس الثلاثاء جلسة محاكمة الثنائي اللذين يواجهان اتهامات بـ 12 جريمة إرهابية.
مهرجان أبها السياحي
وفي التفاصيل كشفت المحاكمة أن أحدهما قلد صوتي القذافي وصدام حسين لتوجيه النقد والهجوم على مهرجان أبها السياحي في رسالة صوتية ويواجه الأول 8 تهم، منها تأييد تنظيمي “جبهة النصرة” و”داعش” الإرهابيين وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة من خلال متابعته عبر حسابيه في منصتي “تويتر” و”التليغرام” أخبار تنظيم “داعش” الإرهابي، وانضمامه عبر “التليغرام” لعدد من القنوات التي تنقل أخبار “داعش” الإرهابي إلى جانب إرساله عبر “واتس آب” أخبار وإصدارات “داعش” لأصدقائه وتواصله مع أحد عناصر تنظيم ما يطلق عليه (صقور العز) في سورية.
الإساءة للدولة
هذا بالإضافة إلى إرساله عددًا من مقاطع الفيديو عن تنظيم “داعش” عبر برنامج “الواتس آب” إلى المتهم الثاني وأصدقائه، والإساءة للدولة وتداول صور ومقاطع فيديو إباحية وإعداد منزله وكرا لتصنيع الخمور تعاطيها، بحسب “عكاظ”.
المساس بالنظام العام
فيما يواجه المتهم الثاني 4 اتهامات، أبرزها الاجتماع مع المتهم الأول وتحريضه على تأييد التنظيم وتستره عليه وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إعداد رسالتين صوتية يقلد فيها صدام حسين ومعمر القذافي ينتقد فيها فعاليات مهرجان أبها عاصمة السياحة العربية لعام 1438هـ وإرسالها عبر تطبيق “الواتس آب” إلى مجموعة تضم عددًا من أصدقائه كما يواجه تهمة تعاطي وحيازة كتاب ممنوع سبق أن تمت مصادرته في مطار الملك عبدالعزيز.

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