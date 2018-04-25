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المركز الوطني للتخصيص: نستهدف مزيدا من الفرص الاستثمارية والوظائف للمواطنين

المركز الوطني للتخصيص: نستهدف مزيدا من الفرص الاستثمارية والوظائف للمواطنين
http://almnatiq.net/?p=571720
المناطق_واس

أوضح محمد التويجري رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، أن برنامج التخصيص أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الـ “12”، واعتماد خطته التنفيذية يستهدف تعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال. وأضاف أنه يعمل على إزالة العوائق التي يمكن أن تحُد من قيام القطاع الخاص بدور أكبر في التنمية بالمملكة، والتركيز على تطوير وتفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة بالتخصيص، الذي يهدف إلى عدالة التعاملات مع القطاع الخاص، والأهم حماية حقوق المستفيدين من الخدمات، ورفع جودتها وشموليتها.

وأشار إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز جودة الخدمات في القطاعات المستهدفة بالتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تشمل قطاعات الإسكان، والصحة، والتعليم، والبلديات، والعمل والتنمية الاجتماعية، والنقل، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والحج والعمرة.

ووفقا لـ”واس”، بين أن برنامج التخصيص ذو حوكمة متينة وفعالة يضع القواعد والأسس لتفعيله من خلال المركز الوطني للتخصيص الذي يستقطب المستثمر المحلي والدولي القادر على إيجاد قيمة مضافة للخدمة المقدمة للمواطنين والقطاع، وهو ما يدفع إلى تحسين الخدمات في المجالات المستهدفة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، وتحسين ميزان المدفوعات للاقتصاد.

وبين أنه من المخطط أن يسهم في تحقيق تطلعات المملكة في “رؤية 2030” وزيادة نسبة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي من 40 في المائة إلى 65 في المائة، كما سيؤدي إلى توفير مزيد من الفرص الاستثمارية، وفرص العمل للمواطنين.

من ناحيته، أكد المهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، أن برنامج التخصيص سيمكن من رفع جودة المشاريع والخدمات الحكومية، وإزالة أي عقبات قد تعيق القطاع الخاص عن لعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية والمساهمة في دفع عجلة التنمية.

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