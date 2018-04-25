صحيفة: 4 جهات حكومية تدرس إقرار حوافز استثمارية لكل منطقة في السعودية لتأسيس مشروعات استثمارية

نقلت صحيفة “الاقتصادية” عن مصادر لها، أن 4 جهات حكومية تدرس إقرار حوافز استثمارية لكل منطقة سعودية يتم تحديدها وفق طبيعة المنطقة ومزاياها الاستثمارية.

وأوضحت مصادر الصحيفة، أن ذلك من شأنه تأسيس مشروعات استثمارية في المناطق الـ 13 كافة لتلافي عزوف المستثمرين المحليين والأجانب عن الاستثمار في المدن غير الرئيسة الأقل نموا.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات الحكومية شملت وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والتخطيط بمشاركة الهيئة العامة للاستثمار.

وبحسب المصادر، فإنه تم إعداد تقرير لكل منطقة وإلقاء نظرة متعمقة على محاور التنافسية التي بلغ عددها 152 مؤشرا، وذلك من خلال مقارنة نموذج التنافسية الإقليمي بمتوسط مناطق السعودية الـ13، وذلك بالاعتماد على مصدرين أولهما تحليل كمي مفصل سيستند إلى البيانات المكتبية، والآخر معلومات نوعية متعمقة مستخلصة من الدراسات الميدانية.

وذكرت المصادر أن التقرير يسهم في تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الاستثمار في المملكة وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الاستثمارات المحلية.