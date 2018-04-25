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والدة “المنحورات” تكشف تفاصيل جديدة عن سلوك زوجها القاتل

والدة “المنحورات” تكشف تفاصيل جديدة عن سلوك زوجها القاتل
http://almnatiq.net/?p=571727
المناطق_مكة

كشفت فاطمة محامد خليل، والدة الفتيات الثلاث المنحورات على يد والدهن في مكة، تفاصيل جديدة عن سلوكه وعلاقتهما التي بدأت قبل 7 سنوات .
وقالت فاطمة ” منذ سبع سنوات تلقيت اتصالاً من رقم مجهول وعندما أجبت فوجئت بمحدثي يطلب التعرف عليّ..سألته من أين جئت برقمي؟، ولكنه رفض الجواب وأخبرني أنه سيأتي إلى مكة المكرمة للقائي والتعرف على أسرتي.
وتابعت: ” بعد مرور أسابيع جاء إلى مكة المكرمة وقابل زوج خالتي واتفقا على الزواج ودفع مهرًا 12 ألف ريال سعودي وتم عقد القران في مسجد بحي المنصور، ولم يحضر أحد من أقربائه .
وأشارت لوقوع مشكلات كثيرة بينهم لأسباب عديدة منها كثرة اتصالاته مع النساء، وكان يدعي أنهن صديقاته مضيفة أنه كان يتعاطى المخدرات وإذا دخل دورات المياه يمكث فيها ما بين أربع إلى خمس ساعات، يبقى مستيقظًا بلا نوم لمدة أسبوع وينام لثلاثة أيام.
ولفتت إلى أنه كان يقوم ببعض التصرفات اللا معقولة بالضحك وممارسة الحركات البهلوانية بالإضافة لإدمانه ضرب البنات.
وقالت ” لا أقبل له إلا الموت ولا أرتضى له إلا النهاية كما أنهى حياتي وحياة صغيراتي.. نعم، كيف أعفو عنه لو قتل واحدة فكيف وقد قتل بناتي الثلاث.

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