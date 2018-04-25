إزالة تعديات بمساحه 140.000 متر شمال املج

المناطق_فايز السميري

قامت لجنة التعديات بمركزالحره الشماليه بمحافظه أملج بإزالة أحداثات وتعديات على الاراضي الحكوميه بمركزالحره وتسليم المواقع لبلديه محافظه أملج بعد الأزاله.

وأوضحت لجنة التعديات بمركزالحره الشماليه أنها تطبق الانظمة والتعليمات بحق المتعدين على الأراضي الحكوميه، كما تعمل بشكل دؤوب ومتواصل على مكافحة مثل هذه الاعتداءات بالمراقبه والمتابعه والازاله وايقاع الغرامات النظاميه ، وفقاً لتوجيهات ولاة الأمر القاضية بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية بدون مسوغ شرعي وتطبيق العقوبات والغرامات النظاميه.

كما تود الايظاح بأن من يبادر ويقوم بأزالة التعدي الذي قام به من تلقاء نفسه ويرفع الانقاض سوف يتم مراعاة ذلك بتطبيق الحد الادنى من الغرامه بحقه لتعاونه.

وأهابت اللجنه بكافه المواطنين التعاون معها بالوقوف ضد هذه التعديات التي من شأنها أن تأخر حركه التنميه وتسبب الفوضى وتعيق التخطيط العمراني الحديث بالابلاغ الفوري عن اي تعدي.