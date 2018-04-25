احدث الأخبار

نائب أمير منطقة مكة يفتتح الملتقى الخامس لأمناء ومدراء أندية ذوي الخاصة
منطقة مكة المكرمة
 وزارة التجارة: تداهم مستودع يديره عماله فى تقليد المنتجات
أبرز المواد
 “عمرها 85 عام وفاقدة للبصر وأمية”…تحفظ القرآن الكريم كاملاً بمحافظة وادي الدواسر
أبرز المواد
 الطائف تحتفل بمرور 75 عاما على مدارس دار التوحيد
أبرز المواد
 أكثر من 29 ألف حالة طارئة استقبلها مستشفى البكيرية في الربع الأول لهذا العام
أبرز المواد
 جيرارد: محمد صلاح أفضل لاعب على كوكب الأرض
أبرز المواد
 إزالة تعديات بمساحه 140.000 متر شمال املج
أبرز المواد
 بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم الفوانيس والزينة احتفالاً بقدوم رمضان
أبرز المواد
 العثور على مفقود العمارية متوفًى بعد يومين من البحث
أبرز المواد
 “النقد” تعتزم تخفيف ضغط ربط الريال بالدولار
أبرز المواد
 بالفيديو.. عاصفة رملية تباغت مطار جازان قبل ثوانٍ من هبوط طائرة
أبرز المواد
 هجمة شرسة على مستخدمي “gmail”
أبرز المواد
أم الضحايا الثلاثة تسرد تفاصيل بشعة: هكذا نحر زوجي بناتي وأجهز عليهن في غمضة عين

أم الضحايا الثلاثة تسرد تفاصيل بشعة: هكذا نحر زوجي بناتي وأجهز عليهن في غمضة عين

أبرز المواد
العثور على جثة وليد الجش “مفقود العمارية”

العثور على جثة وليد الجش “مفقود العمارية”

أبرز المواد
لحديثي التخرج وذوي الخبرة.. وظائف شاغرة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية

لحديثي التخرج وذوي الخبرة.. وظائف شاغرة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية

أبرز المواد
شاهد .. ميلانيا تضع ترامب في موقف محرج جديد !!

شاهد .. ميلانيا تضع ترامب في موقف محرج جديد !!

أبرز المواد

بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم الفوانيس والزينة احتفالاً بقدوم رمضان

بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم الفوانيس والزينة احتفالاً بقدوم رمضان
http://almnatiq.net/?p=571748
المناطق_متابعات

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حكم تزيين البيوت بالزينة وتعليق الفوانيس والأنوار ابتهاجاً بقدوم شهر رمضان المبارك، مبيناً أنه جائز ولكن بشرط.

وأوضح الشيخ الخثلان في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن تعليق الفوانيس وتزيين البيوت ابتهاجاً برمضان، لا بأس بها إن شاء الله إذا كان من غير الاعتقاد أنه سُنة، وإنما مجرد عادات وفرح بقدوم الشهر الكريم.

وتابع الخثلان أن هذا الأمر يدخل في العادات والأمور العادية التي الأصل فيها الحل والإباحة، ما لم يكن ذلك مرتبطاً بمعتقد وإنما على سبيل البهجة والفرح بقدوم شهر رمضان.

روابط ذات صلة

وزارة التجارة: تداهم مستودع يديره عماله فى تقليد المنتجات

وزارة التجارة: تداهم مستودع يديره عماله فى تقليد المنتجات
“عمرها 85 عام وفاقدة للبصر وأمية”…تحفظ القرآن الكريم كاملاً بمحافظة وادي الدواسر

“عمرها 85 عام وفاقدة للبصر وأمية”…تحفظ القرآن الكريم كاملاً بمحافظة وادي الدواسر
الطائف تحتفل بمرور 75 عاما على مدارس دار التوحيد

الطائف تحتفل بمرور 75 عاما على مدارس دار التوحيد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*