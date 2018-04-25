بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم الفوانيس والزينة احتفالاً بقدوم رمضان

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أوضح الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حكم تزيين البيوت بالزينة وتعليق الفوانيس والأنوار ابتهاجاً بقدوم شهر رمضان المبارك، مبيناً أنه جائز ولكن بشرط.

وأوضح الشيخ الخثلان في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن تعليق الفوانيس وتزيين البيوت ابتهاجاً برمضان، لا بأس بها إن شاء الله إذا كان من غير الاعتقاد أنه سُنة، وإنما مجرد عادات وفرح بقدوم الشهر الكريم.

وتابع الخثلان أن هذا الأمر يدخل في العادات والأمور العادية التي الأصل فيها الحل والإباحة، ما لم يكن ذلك مرتبطاً بمعتقد وإنما على سبيل البهجة والفرح بقدوم شهر رمضان.