أكثر من 29 ألف حالة طارئة استقبلها مستشفى البكيرية في الربع الأول لهذا العام

المناطق_البكيرية

أظهرت الإحصاءات مستشفى البكيرية العام أن قسم الطوارئ استقبل (29419) حالة طارئة ، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2018م حالة .

وتشير احصاءات المستشفى بأنه بلغ عدد حالات البالغين ( 17067)حالة,وعدد الأطفال( 12352) حالة,وعدد حالات الأمراض الباطنية ( 25615) حالة, فيما بلغ عدد الحالات الجراحية والحوادث والإصابات لتلك الفترة ( 3804 ) حالة,وبلغت الحالات التي تم علاجها وخروجها من قسم الطوارئ(27880) حالة,والحالات التي تم تحويلها لقسم التنويم( 1462 ) ,وبلغت الحالات التي تم تحويلها إلى مستشفيات أخرى( 77) حالة .

يشار إلى ان صحة القصيم تقوم بتنفيذ التجارب الفرضية الدورية في جميع المستشفيات بالمنطقة للوقوف على جاهزيتها في حالات الطوارئ والأزمات ، حيث يتم تفعيل البرووكولات المتبعة في حالات الطوارئ لضمان تقديم افضل الخدمات الصحية .