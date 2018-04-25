جيرارد: محمد صلاح أفضل لاعب على كوكب الأرض

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وصف لاعب ليفربول السابق الإنجليزي ستيفن جيرارد ، المصري محمد صلاح، بأنه أفضل لاعب على كوكب الأرض.

وأشار جيرارد، في تصريحاته تليفزيونية، اليوم الأربعاء، إلى صعوبة مقارنة محمد صلاح بكريستيانو رونالدو وميسي؛ لأنهما تألقا لفترة طويلة من الزمن.

وتابع: ” لكن بدون شكل هو أفضل لاعب على الأرض الآن”.

وشهدت مباراة ليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء أمس الثلاثاء، تألق المصري محمد صلاح، وقيادته فريقه للفوز بخمسة أهداف، أحرز منهم اثنين وصنع مثلهما؛ ليكون بذلك إجمالي الأهداف التي سجلها مع ليفربول في دوري الأبطال هذا الموسم 10 أهداف.